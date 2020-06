Egy Budapesten élő izraeli veheti meg a Williams Forma-1-es csapatát

Az olasz La Gazzetta dello Sport információi szerint három lehetséges befektető jelentkezett be arra, hogy megvásárolja a Williams istálló Forma-1-es csapatát.

Mint ismert, Williams istálló a nemrégiben jelentette be, hogy azonnali hatállyal szakít a névadó szponzorával, a ROKiT-tal. A brit alakulat részben vagy egészben eladásra kínálja a csapatot az anyagi problémák miatt.

A három lehetséges jelölt között van Michael Latifi, akinek fia, Nicolas már így is a csapat pilótája. Az olasz lap értesülései szerint az iráni származású kanadai üzletember 135 millió eurót szánna az istálló megvásárlására.

A másik befutó az orosz Dmitrij Mazepin lehet. Az ő fia, Nyikita Mazepin szintén pilóta és 2016 és 2018 között a Force India tesztpilótája volt.

A harmadik vevőjelölt a jelenleg is Budapesten élő és magyar állampolgársággal is rendelkező, de izraeli Chanoch Nissany. Természetesen az ő fia is versenyzik, ugyanis Roy Nissany jelenleg a Williams tesztpilótája.

A La Gazzetta szerint abban az esetben, ha Nissany vásárolhatná meg Williamset, akkor az izraeli állam anyagi támogatását is élvezhetné.