XXI. századi instrumentális üzenetek - Derek Sherinian is játszik Ziskó Olivér készülő lemezén

Két új dallal és a hozzájuk készített három videoklippel jelentkezett a hazai és nemzetközi zenei színtéren egyaránt elismert és több formációban is játszó Ziskó Olivér. A dobos-tűzzsonglőr egy rendhagyó – leginkább jazz, fúziós/elektronikus, progresszív rock elegyként leírható – instrumentális lemezen dolgozik, amelyen több neves muzsikus, többek között Derek Sherinian (!), Anthony Crawford, Marius Pop, és Mike Gotthard is partnere lesz. A portálunkon a 2018-as esztendő legjobb megjelenéseiből szemezgető szubjektív Top 25-ös listán jelzésértékűen bemutatott Csodaszarvas album folytatásaként – a tervek szerint jövőre – megjelenő új anyagról, és a felvezető kisfilmekről Olivér mesélt.

„Tavaly óta dolgozunk egy több szempontból is rendhagyó albumon. A megjelenés előtt több single-lel jelentkezem majd, amelyek egy részéről tavaly már leforgattuk a videó felvételeket. A Rise and Fall volt az első megosztott dal, most pedig egyszerre két klip is felkerült a webre.”

„A Carnival of Abundance egy prog-rockos beütésű, modern, fúziós d'n'b dal lett. A felvétel különlegessége, hogy a dobot, basszust és gitárt egyszerre rögzítettük és a take-et lefilmeztük. Editálás nélkül készült a hang, tehát ami látszik és hallatszik a klipen, az történt a valóságban is. Abban, hogy ez így szólal meg, igen nagy szerepe van a két nagyszerű zenésznek, akikkel ez a trió felvétel készült: Mike Gotthard gitározik, és Erdei Péter basszusgitározik. Ők a lemez több számában is közreműködnek majd. Eszméletlen jó játékosok. Sokat dolgoztunk ezen a videón a rendelkezésre álló valamivel több, mint egy napon és a srácok nagyon odatették magukat. A videót – ahogy az összes készülő klipet is – Tóth Tamás (Eyeline Film) rögzítette és szerkesztette. Audio mix és master: Scheer „Max” Viktor. Ők az egyike a legjobbaknak a szakmában.”

„A Ghost Notes band verziója egy ideje már fut a Basstheworld YouTube csatornán és most felkerült a saját csatornámra a dal eredeti verziójával együtt. Tehát két klip egy dal két variációjára. Ezekben a klipekben a stúdió „élő” take-jeit rögzítettük, ami egy bizonyos live jelleget ad a felvételeknek. Persze itt nem egyszerre vettük a hangszereket, mert a band verzió a világ három távoli pontján készült.

Anthony Crawford basszusozik (Los Angeles), aki a Virgil Donati Band-ből, Allan Holdsworth zenekarából vagy a Witherfall-ból lehet ismerős. A YouTube csatornám tartalma és a dalok demói felkeltették az érdeklődését, és a kérésemre bevállalta ezt a projektet. Nagyon örülök neki, hogy dolgozhatok vele. Egyik kedvenc basszusgitárosom. Az album egy további dalában is játszik majd.



Gitáron Marius Pop barátom játszik, aki bukaresti. A Csodaszarvas lemezem után kötelezően szerepel ennek az új albumnak egy pár dalán is. Az ő sziporkázó gitárjátékát nagyon szeretem.”

„A lemez koncepciója zenei szempontból egy modern hangzású, instrumentális, fúziós/elektronikus elegy lesz. A 12 dal mindegyike saját szerzemény. Hármat ezek közül Miski Ádi barátommal programoztunk. Ritmikai szempontból sok kötött improvizáció jellemzi a dalokat. Kreáltam különböző improvizációs modelleket, sémákat, amiket modern elektronikus zenék ritmusai ihlettek, és dalonként más-más ilyen modellre építkeznek a harmóniák. Természetesen – a közel tíz bitang jó fúziós zenész közreműködőnek hála – nem maradnak el a minőségi gitár, bassz és billentyű szólók sem. Jelenleg 8 dal mixe kész.

Mondanivaló szempontjából is van koncepció, amit nem szeretnék különösebben részletezni. A jazz, fúziós és különböző improvizációs zenék nagy része kimerül az egyéni hangszeres játékban és nem kifejezetten a közönség felé közvetített mondanivalóra épül. Ha innen nézzük, akkor ez egy rendhagyó album, mert minden dalnak meglesz a maga üzenete. Alapvetően huszonegyedik századi jelenségekről lesz szó, amit – énekes híján – a klipekbe vágott képsorokon és a koncerteken, a háttérben futó filmen lehet majd követni. A járvány miatt az embereknek most még inkább van idejük/igényük magukba fordulni és elgondolkodni rajta, hogy vajon hányadán is állunk a világgal. Nem okoskodni szeretnék, csak feldobok egy-egy témát abból a korból, amiben élünk és a közönségre bízom, hogy mire asszociál.”

„A további hangszeresek: Papesch Péter és Gudics Martin basszusgitár, Kaltenecker Zsolt billentyűs hangszereken és nemrég kibővült egy újabb billentyűssel a lemez közreműködőinek listája. Nem is akárkivel: Derek Sherinian-nel (Alice Cooper, Kiss, Dream Theater, Planet X, Sons of Apollo, Joe Bonamassa, de valószínűleg sokaknak nem kell bemutatnom). Már elküldte a feljátszott billentyűszólamát és dolgozunk a dalon, amiben szerepel.”

„Az album a terveim szerint jövőre jön ki, ha nem lép közbe más, az ideihez hasonló világméretű jelenség. Addig is dolgozunk a többi single megjelenésén, valamint az album színpadi megjelenítésén. Marius Pop és Papesch Peti lesznek mellettem a trió koncert formáció tagjai és ahol megoldható, szeretnék néhányat a többi vendégszereplő zenész közül is meghívni.”

„A soron következő klipekről annyit, hogy az egyik legizgalmasabbat, amiben lángoló dobverőkkel játszom, a Ság-hegy vulkáni kürtőjében forgattuk. Három dalban is lesznek majd tüzes dobverő-trükkös ötletek, és ha a lehetőségek engedik, élőben is úgy szeretném előadni...”