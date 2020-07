Mester Csaba: Nem a bűnt védem, hanem egy embert, aki bűnt követett el

Ezzel indokolta a pedofil képek, illetve videók birtoklásával vádolt Kaleta Gábor ügyvédje, hogy felfüggesztett börtönbüntetés ellenére, - amivel az ügyész is elégedett volt - enyhítésért fellebbezett. Az RTL Klub-nak nyilatkozó Mester Csaba a riportban ehhez még annyit tett hozzá, hogy

- mondta az ügyvéd.

Jogilag ugyanakkor nehezen értelmezhető, hogy Mester Csaba szavai alapján, Kaleta Gábort az ördög kísértette meg, amikor a 19 ezer gyermekpornográf felvételt letöltötte és nézte a számítógépén, sőt szerinte ez bárkivel előfordulhat. Ekkor következett az a kijelentés Mester Csabától ami a kommentek alapján, legalább annyira kiakasztotta az embereket mint a fellebbezés.

- mondta Mester Csaba cáfolva, azt az általános véleményt, hogy nagy összegű honoráriumért vállalta el Kaleta védelmét. Az ügyvéd szerint Kaleta Gábor megbánta a tettét ezért méltó arra, hogy megfelelő hatékony védelmet kapjon.

Közben kiderült, hogy meglehetősen ellentmondásos módon az ügyvéd tagja, illetve segítője a Fehér Liliom Egyesületnek. Ez a civil szervezet éppen olyan gyermekeken segít, akik szexuális bántalmazásnak voltak kitéve.

- mondta Mester Csaba. Másként látja ezt ugyanakkor Kugler Gyöngyi a Fehér Liliom Egyesület szakmai vezetője.

Szerencsés megoldás lenne, ha Mester Csaba távozna az egyesületből. Ez az egész most nagyon kellemetlenül érinti az egyesületet. Folyamatosan kaptuk a felháborodott leveleket, még gyalázkodókat is, ezért felfüggesztettük a honlapunk működését és hamarosan egy közleményt is kiadunk.