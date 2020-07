Összecsapások törtek ki az örmény-azeri határon

Folytatódtak hétfőn az előző napon kezdődött tüzérségi összecsapások az örmény-azeri határon, Baku szerint négy azeri katona életét vesztette, öt pedig megsebesült.

Az azeri védelmi minisztérium szerint három katonájuk az Azerbajdzsánhoz tartozó Tovuz megye térségében vasárnap halt meg, egy pedig hétfőn.

Az örmény védelmi minisztérium hétfőn azt közölte, hogy két katonájuk megsebesült. Jereván és Baku egymást vádolja az erőszak kirobbantásával.

Nikol Pasinján örmény miniszterelnök az incidenst provokációnak nevezte, Davit Tonoján védelmi miniszter pedig arra figyelmeztetett, hogy a hadsereg szükség esetén kész behatolni az "ellenség" területére.

Az Oroszország vezette Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete (CSTO) - amelynek Örményország is a tagja - a hétfői nap folyamán vitatja meg a határincidenst. Baku vasárnap azzal vádolta Jerevánt, hogy a CSTO-t is be akarja vonni a köztük lévő konfliktusba.

A török külügyminisztérium ugyanekkor közleményben biztosította Bakut Ankara támogatásáról, leszögezve: Törökország elkötelezett Azerbajdzsán területi egysége mellett.

Eközben az örmény kormány hétfőn bejelentette, hogy augusztus 12-ig meghosszabbítja a koronavírus-járvány miatt március közepén elrendelt, azóta egyszer már meghosszabbított rendkívüli állapotot. Ennek értelmében az ország határai továbbra is zárva maradnak és tilosak a tömegrendezvények is.

A két ország több évtizede konfliktusban áll egymással a zömében örmények lakta Hegyi-Karabah miatt. A térség hivatalosan Azerbajdzsánhoz tartozik, de az 1994-ben véget ért, véres fegyveres konfliktus eredményeként magukat helyi örményeknek valló szakadárok ellenőrzése alá került, Baku szerint viszont Örményország hadserege is jelen van ott. A szigorúan őrzött frontvonalon időről időre kiújulnak a harcok az azerbajdzsáni hadsereggel, a mostani összecsapás azonban a két ország határa mentén, jóval északabbra történt.

