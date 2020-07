Két fárasztó éve lesz a nemzetközi futballnak

Két fárasztó évre számíthatnak a futballisták Karl-Heinz Rummenigge, a német bajnok és kupagyőztes Bayern München elnöke szerint, ezért a csapatnak nagyobb kerettel kell majd dolgoznia.

- nyilatkozta Rummennigge, hozzátéve, hogy az Európa-bajnokság egyéves halasztása, valamint a 2022-es katari világbajnokság téli időpontja jelent többek között plusz terhet a klub számára.

"Az elmúlt években viszonylag kis létszámú kerettel dolgoztunk, és ezen a jövőben változtatnunk kell, de az utánpótlás-központunknak köszönhetően már eddig is be tudtunk építeni fiatal futballistákat, akikkel szerződést is kötöttünk"