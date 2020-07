Mundruczó Kornél új filmje a Velencei Filmfesztivál versenyprogramjában

Az idei, 77. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjába beválogatták Mundruczó Kornél Pieces of a Woman című filmjét, ami azt is jelenti, hogy a rendező első külföldi gyártású, angol nyelvű alkotásának világpremierje is lesz egyben az esemény.

Mundruczó Kornél hetedik nagyjátékfilmje egy tragikus otthonszülés következményeinek történetét meséli el Bostonban. Miközben a fiatal édesanya gyásza egész családját megrázza, a nő saját utat választ, amely során nemcsak megtanul együtt élni a veszteségével, de képessé is válik a továbblépésre. Az alkotás főbb szerepeit olyan nevek vállalták, mint Vanessa Kirby és Shia LeBeouf. A mellékszerepekben felbukkan még az Oscar-díjas Ellen Burstyn, Molly Parker, Iliza Schleizinger, Benny Safdie és Sarah Snook is.

A forgatókönyvet Wéber Kata saját, többszörösen díjazott színdarabjából adaptálta, míg a vágásért a rendezővel ötödik alkalommal együtt dolgozó Jancsó Dávid végezte. A 31 napos napos forgatás fő helyszínéül a kanadai Montreal szolgált. A Bron Studios gyártásában készült projektet hamarosan idehaza is bemutatják.