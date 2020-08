Mit olvashat vajon Jézus?

(Figyelem! Ez egy véleménycikk! A leírtak nem feltétlenül tükrözik a teljes szerkesztőség álláspontját, de fontosnak tartjuk, hogy helyt adjunk a kulturált és logikusan érvelő, vitaindító véleményeknek is.)

Szívéhez kapott a Krisztust Orbánra cserélő tábor, hogy azt mertem állítani egy posztban: Jézus ott volt az Indexért szerveződött tüntetésen. A dogmatika szerint az Isten mindenhol jelen van, ezért kijelentésem miatt nem fortyoghatna a felháborodás – de én pontosan tudom, hogy nem a dogmatika helyessége miatt aggódott, aki aggódott. Jézust csak a Fidesz sajátíthatja ki, azért tűzte ki melldíszül magára a KDNP-t, hozzá közel más nem férkőzhet! Püspök, pap, hitoktató, pápa: nem keresztény többé, ha mást mond, mint az új kegyességű szektájuk:

Egy az Isten, és Orbán Viktor annak prófétája!

Az Index megtöretése nyomán a keresztény köntöst sietve magára ráncigált propagandában lépésről-lépésre építették azt a narratívát, hogy az Index gyalázatos, egyházellenes lap, jó, hogy megszűnik. Azzal nem a szabadságon esik újabb seb, hanem győzedelmeskedik az isteni igazságosság! Ebbe a narratívába rontott bele az én rövid kommentem: Jézus is velünk tüntetett az Indexért. Amely kijelentésem mellé galád módon – az ő olvasatuk szerint - egy katolikus papot is odarángattam.

Tarnai Richárd KDNP-s volt párttársam, független egyházi elemző , kormánymegbízott már egyenesen azt írta, hogy az én posztom hatására írt ez a katolikus pap (egyébként Hodász András atya) markáns cikket az Index megszüntetése miatti aggodalmában. De a cikk valójában korábban született meg, ezért is bátorkodtam közös fotót készíteni a tüntetésen résztvevő katolikus pappal. Akit azóta egy nyílt levéllel is megtaláltak. A Magyar Hírlap cikke szerint egy pap addig jó, amíg a véleménye nekünk (nekik) tetsző. Evangelizáljon töretlen lelkesedéssel, de nehogy valamiben olyat találjon mondani, ami a számunkra kellemetlen! (Itt is a többgyermekes családapa oktatta ki a hatalom hátországából a magányban és túlterhelten hivatását lelkiismerettel teljesítő papot, mint tette azt Gável András Füzes Ádám kilépett pap esetében.)

Ezek az írások számomra olyanok, mintha a Kádár-rendszert tanulmányozva botolnék beléjük. Kutatásom tárgya a következő lenne: hogyan hurcolta meg a békepapi mozgalom azon hívőket, akik nem akartak a hatalommal kiegyezni. Nem tudom, hogy a békepapság túlélt vagy föltámadt,

de úgy emlékszem, hogy akkoriban csak papokat tudtak megfogni fenyegetésekkel és pénz/pozícióígérgetéssel, ma már hívők is felvállalják a hatalom öklei szerepét – ráadásul önként.

A pártpolitika szolgálóleánya itt a teológia, és Jézus addig kedves a számukra, amíg hallgat, amíg síri csöndben függ ernyedten a kereszten. De jaj, mi lesz velük, ha tényleg feltámadt?! Mi lesz velük akkor, ha ez az egész evangélium mégsem csak egy kegyes mese. Ha tényleg él az Úr, és jobban ismeri a tetteinket, mint a Google és a Facebook valaha is fogja! Mi lesz velük akkor, ha az Úrnak még véleménye is van, és megáll-e bármelyikünk a lábán, ha azt értésünkre is adja? Pedig folyamatosan értésünkre adja, csak nem mindig a várt helyről érkezik a szó.

Az engem ostorozó cikkeknek igazuk van abban, hogy nem tudom, ott volt-e Jézus az Indexért folytatott tüntetésen. De ezt hiszem. Igazuk van sokaknak abban is, hogy érzékeny dolog megfogalmazni az ilyen személyes hiteket, mert könnyen hitvitává fajul ez a kijelentés, amely közepette a lényeg sikkad el. A lényeg pedig nem az, hogy Jézus Origo vagy Index olvasó-e (vagy Alfahír :) ), hanem hogy mindannyian fontosak vagyunk a számára. Valójában ez a keresztény hit, nem pedig az, hogy hány milliárdot kapnak egyházaink üres intézményeik állagmegóvására.

Ez a mindannyian a kulcspont! Ezért hiszem azt, hogy az intézményes egyházzal nem mindig kesztyűs kézzel bánó médiaplatformok is fontosak az intézményes egyházat alapító Úr számára.

Mert az Örökkévaló nem egy sarki rendőr!

Az Örökkévaló nem tesz nyomást szerkesztőségekre, hogy most már aztán ne foglalkozzatok annyit a kereszténység számára kellemetlen ügyekkel, hanem tessék a többi vallást is befeketíteni. Szemben azzal, ahogy „a Miklós” (Vaszily Miklós, az Indamédiát többségében birtokló vállalkozó) presszionálhatta Bodolai Lászlót, hogy most már aztán tessék a Karácsony Gergely vezette Városháza sötét üzelmei között is turkálnia az Indexnek. Éppen ellenkezőleg! Földi működése idején Jézus sajátjaival volt a legkeményebb. A farizeusokat szenvedéllyel pontosan azért ostorozta, mert gondolkodásban ők álltak hozzá a legközelebb. A kor Brüsszeléről, Rómáról pedig alig szólt egy szót, ahogy sose rémített a görög kultúrából érkező „világias” gondolkodásmóddal se, de meggyógyította a százados szolgáját.

Bár, attól tartok túlbonyolítom ezt a „mit olvashat vajon Jézus” kérdést. Hát nem egyértelmű, hogy a Vadhajtásokat?!