„Minden problémára legalább két megoldást fogunk biztosítani” – Bíró László, az ellenzék közös jelöltje

Tiszaújvárosban egy összellenzéki sajtótájékoztató keretében is bemutatták a jobbikos Bíró Lászlót, mint az ellenzék közös jelöltjét az október 11-i borsodi időközi országgyűlési választásra.

A Jobbik elnöke, Jakab Péter történelmi jelentőségű döntésnek nevezte, hogy az ellenzéki pártok a 2022-es választásokra mind a 106 választókörzetben egy jelöltet indítanak, aminek keretében a mostani időközin, Borsod-Abaúj-Zemplén megye 6-os számú választókerületében Bíró László indul, aki 2018-ban a legerősebb ellenzéki kihívó volt, és ő lehet 2020-ban a győztes is – fogalmazott.

A pártelnök szerint az októberi választásnak óriási a tétje, ez nem más, mint hogy elkezdünk-e felépíteni egy olyan országot, amely képes minden polgára számára jólétet biztosítani.

„Az építést sok esetben bontással kell kezdeni, ahhoz hogy felépíthessük a jólét Magyarországát, le kell bontani a Fidesz túlhatalmát”

– magyarázta Jakab Péter. Ez a folyamat elkezdődött az önkormányzati választásoknál, majd folytatódott Dunaújvárosban, és most Borsodban lebonthatják a kétharmadot, „a gyűlölet, a gőg, a lopás kétharmados falait”.

Jakab Péter az ígért változásokról beszélt: ahol a Taktaközben rend van, Tokaj nem a zöldszüretről ismert, ahol Tiszaújvárosban nem vendégmunkások dolgoznak, a szikszói kórházba pedig a gyógyulni és nem meghalni járnak a betegek.

Az ellenzék tehát összefogott, egy az egy ellen szállnak szembe a Fidesszel: október 11-én Borsod 6-ban, 2022-ben pedig országosan – szögezte le a jobbikos politikus.

Varga László: az MSZP-nek van jelöltje, Bíró László

Varga László, a szocialisták megyei elnöke, országgyűlési képviselő is üdvözölte a tegnapi közös döntést, felidézve, hogy nemcsak Jakab Péterrel Miskolcon, hanem Bíró Lászlóval megyei szinten is kiváló harcostársak.

„A Magyar Szocialista Pártnak október 11-én van jelöltje, Bíró Lászlónak hívják” – szögezte le Varga László, hozzátéve: teljes szervezettségükkel azon vannak, hogy sikeres legyen Bíró László. Ehhez szerinte Tiszaújváros évtizedes szocialista vezetése is hozzájárulhat.

Schmuck Erzsébet: minden erőnket mozgósítani fogjuk

Schmuck Erzsébet, az LMP-társelnöke közölte, pártja elkötelezett a kormányváltásban. Tavasszal a vírusjárvány megmutatta, mennyire labilis a magyar gazdaság, nem lehet csak az autóiparra és a turizmusba fektetni, a Fidesz nem törődik a szegénnyekkel, a kormány tönkretette a környezetet is – érvelt a politikus a változás mellett. Az LMP támogatja Bíró Lászlót, „minden erőnket mozgósítani fogjuk, hogy sikeres legyen” – mondta.

Hajdu László: a DK is méltónak tartja

Hajdu László országgyűlési képviselő elmondta, Bíró Lászlót erre a feladatra a DK méltónak tartja, méltónak tarja a szavazóknak is, és méltóan fogja képviselni a térség minden gondját és baját.

A DK szeretné segíteni a településeken Bíró Lászlót – tette hozzá.

Szabó Zsolt: szerencsés helyzet

Szabó Zsolt, a Párbeszéd országos elnökségének tagja, Dunaújváros alpolgármestere szerint az ellenzéki politikusok egymást tisztelve és egymáshoz alázattal fordulva hatékonyan tudnak együtt dolgozni. Ehhez itt Bíró László a legalkalmasabb jelölt, és szerencsés helyzetben voltak az ellenzéki pártok, mert könnyen megtalálthatták azt, aki lebontja a kétharmadot – tette hozzá.

Kovács József: fontos a hitelesség

Kovács József, a Momentum megyei elnöke arról beszélt, hogy Bíró László egyaránt hiteles a városi és vidéki emberek számára, és ez fontos a Momentum számára.

Márki-Zay Péter: a Fidesznek sohasem lesz kétharmada

Márki-Zay Péter mérföldkőnek nevezte, hogy egy az egyben indulnak a pártok a Fidesszel szemben, szerinte ha így lett volna 2018-ban is, akkor a 106 körzetből 51-ben ellenzéki győzelem született volna. „A Fidesznek sohasem lesz kétharmada” – szögezte le, hozzátéve: ha mindig így indulnak a pártok a választásokon.

A Mindenki Magyarországa Mozgalom vezetője a csalódott fideszesek és a civilek nevében is beszélt. A civileknek is ott kell lenniük ebben a küzdelemben, minden választókörben legalább 2 független szavazatszámláló kell, hogy legyen, enélkül nem lehet a csalást kiszűrni – magyarázta. Márki-Zay szerint az előválasztás a legfontosabb megoldás, de erre az időközi nem az igazi terep, az indulni szándékozókat pedig arra kérte, hogy tartalékolják az energiájukat 2022-re.

Külön szólt a cigányságról is. „Nincs oka a cigányságnak arra, hogy a Fideszre szavazzon”, a cigányságnak is az az esélye, hogy a közös jelölt győzzön – mondta, hozzátéve: a cigányság számára is fontos, hogy érezzék a jelöltjüknek Bíró Lászlót.

Bíró László: minden problémára két megoldást

Bíró László szerint azokat a problémákat a kormány elé kell vinni, amiket itt tapasztalnak. Felesleges beruházások zajlanak, miközben 30 éve ígérgetnek szennyvízcsatornákat, úthálózatokat – mondta. A térségben dolgozók számára a képviselőjelölt tisztességes bért követel, ugyanis a rabszolgatörvénnyel a multik visszaéltek.

Kiemelte, hogy a vegyipari dolgozók, illetve a tűzoltók számára szükség van a korkedvezményes nyugdíjra, de ezt a kormány nem akarja biztosítani. Beszélt az egészségügyben tapasztalható bérszakadékról, az agrár kkv-k hiányzó érdekképviseletéről, illetve szerinte meg kell emelni a bormarketingre szánt összeget a Hegyalján, valamint elfogadhatatlannak nevezte a zöldszüretet.

Bíró László és Jakab Péter Béli Balázs

Bíró László szerint nehéz helyzetbe kerültek a helyi önkormányzatok a kormányzati elvonások miatt, a 37-es főút négysávosítása is elmaradt, így nem meglepő, hogy Debrecenbe költözött a BMW-gyár. „Az én kezemet nem köti meg a Fidesz” – utalt az elhunyt Koncz László be nem váltott ígéreteire.

Az aljaskodás marad?

Megkérdeztük a politikusokat, hogy milyen kampányra számítanak az időközi előtt: Jakab Péter szerint a Fidesz kampánytechnikáiban nem lesz újdonság, az aljaskodás marad, az innováció az ellenzéknél van, mégpedig az, hogy „egy tisztességes magyar embert közösen tudunk támogatni”. Nem piszkos kampányra, hanem programalapú kampányra készülünk – tette hozzá a Jobbik elnöke.

Bíró László ezt azzal egészítette ki, hogy minden olyan problémát ismer, ami feszíti az embereket a térségben,