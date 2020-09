Az újabb határzár hazavágta Budapest szállodáit és idegenvezetőit

A kormány által bejelentett beutazási korlátozások miatt be kell zárni a budapesti szállodákat, mivel ezek a külföldiekből élnek, akik most nem látogathatják meg fővárosunkat, nyilatkozta az InfoRádiónak a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke.

Flesch Tamás kiemelte, hogy Budapest 90 százalékban a turistákra épül, így kormányzati segítség nélkül nem fogják tudni megtartani a személyzet nagy részét a szállodák. Vidéken a július-augusztus erősnek számított az ágazatban, viszont a fővárosban csak annyi látogató jött, ami a veszteség csökkentésére volt elég, egyik szálloda sem érte el a nulla szintet.

A határzár akkora bénulást okozott, hogy inkább mindenkit beengednek A magyar-szlovák határon, Komáromnál szeptember 1-jén kis túlzással a város közepéig ért a dugó, ezért a hazai rendőrök már nem is kérték a Szlovákia felől érkezőktől a formanyomtatványokat, egyszerűn néhány kérdést követően beengedték őket az Új Szó helyszíni tudósítása szerint.

Több ezren veszíthetik el az állásukat

Az idegenvezetőknél sem jobb a helyzet, hiszen nincs, akinek megmutassák a gyönyörű hazai helyeket. Összesen ötezer érintett idegenvezetőről beszélhetünk, akiknek tíz százaléka dolgozik vidéken.

Van, aki a tartalékait vagy álláskeresési támogatását éli föl, de sokan keresnek és már találtak is másik munkát, a pályát elhagyva

- tette hozzá a Magyarországi Idegenvezetők Szövetségének elnöke, Caesar Éva.

Március óta várják a segítséget

Március óta próbálnak érdemi segítséget kérni a döntéshozóktól. Először a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamaránál próbálkoztak, utána a Magyar Turisztikai Ügynökségnél is, de csak ígéreteket kaptak, nem változott semmi. Azok után, hogy nem kerültek bele a katás idegenvezetők az adómentes csoportba a válság csúcsán, a Pénzügyminisztériumnál is kopogtattak, a NAV-nál is, és Orbán Viktor miniszterelnöknek is levelet írtak.