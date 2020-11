Ferencvárosban sikerült megoldani a kerület legégetőbb kérdését

Most, hogy

a főváros IX. kerületének minden háztartásában színarany csapból folyik a nektár,

Baranyi Krisztina polgármester megtalálta az egyetlen fehér foltot a kerület politikájában. A Telex számol be róla, hogy a Black Lives Matter fekete polgárjogi/erőszakos (megfelelőt kérjük aláhúzni) mozgalom nevére hallgató pályamű is szobrot kap a városrész köztereire kiírt Public Art pályázat keretében.

A portál idézi a zsűri szavait, mely szerint az alkotás

egy olyan köztéri emlékműszobor parafrázis, amely jelenleg is aktuális társadalmi és politikai kérdéseket érint és hoz játékba: Black Lives Matter, az LMBTQ-val kapcsolatos, a társadalomban élő előítéletek. A szobor térdelő gesztusa a köztéri szobordöntési mozgalmakra is utal, a műalkotás mindenkori helyzetéről is elgondolkodtat. Az utcáról egyszerű befogadó számára is jól dekódolható nyelve a public art elvárásoknak a felirattal kiegészülve jól megfelel.