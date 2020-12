Szijjártó is csak a sajtóból tudta meg, hogy miért mondott le Szájer

Szijjártó Péter a 444-nek elmondta, hogy ő is csak a sajtóból értesült arról, hogy miért mondott le Szájer József. A fideszes EP-képviselő ügyéről nincs több információja, találgatásokba pedig nem kíván belemenni. A külügyminiszter azt is hozzátette, hogy Szájer több évtizedes munkát követően jelentette be lemondását, bocsánatot kért a politikai közösségtől, a választóktól és a családjától is, Szijjártó szerint nem tudnak mást tenni, ezt tudomásul kell venniük.

A belga ügyészség szerint drogot találtak a "házibulizó" fideszes képviselőnél A brüsszeli ügyészség közleményt juttatott el a Euronews csatornához. Azt írják, hogy Sz. József EP-képviselő hátizsákjában drogot találtak. Az ügyészség szerint a férfi véres kézzel menekült az orgia helyszínéről, miután lemászott az ereszcsatornán. A Brüsszeli Ügyészség közleménye szerint 20 ember ellen indult eljárást a brüsszeli orgia helyszínéül szolgáló lakásban.