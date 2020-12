Hamarosan debütál George Clooney új filmje, amelyről a színésznek Orbán Viktor jutott az eszébe

December 23-án debütál George Clooney új filmje, amely most plakátot is kapott.

A Netflixen debütáló film The Midnight Sky címen fog futni, amelynek rendezője és főszereplője is George Clooney. A film nem csupán a streaming szolgálatón lesz elérhető, hanem korlátozott számban mozikban is.

Az éjféli égbolt egyébként Lily Brooks-Dalton regénye, az Éjféli napfény alapján készült, további szereplők: Felicity Jones, David Oyelowo, Kyle Chandler, Demián Bichir és Tiffany Boone.

Mint ismeretes, George Clooney az utóbbi időben azzal került be a magyar sajtóba, hogy a The Midnight Sky című filmmel kapcsolatos interjú során arról beszélt, hogy a jelenlegi világunk nagyon könnyen válhat olyan baljós posztapolitikussá, mint amelyet a következő alkotásában láthatnak a nézők.

Clooney az interjú vége felé (30 perc után) arról beszélt, hogy a film hangulatát meghatározta, hogy mennyi dühöt és gyűlöletet élt át mindenki világszerte, "nézd meg Bolsonarot Brazíliában vagy Orbánt Magyarországon", Szerinte ha most ez jellemzi a világunkat, akkor 30 év múlva ez könnyen elvezethet egy olyan világhoz, amilyenben a film játszódik.