Hihetetlen dráma és káosz a Mercedesnél, Pérez nyert, Ocon a második

WHAT A MOVE



Russell SCREAMS past Bottas and then takes Stroll! 🔥



📺 Live on Sky Sports F1

📱 Live on the App and Sky Go

💻 Live Blog: https://t.co/CkqLNAZAQx#SkyF1 | #F1 | #SakhirGP 🇧🇭 pic.twitter.com/DbfSX7lTvq