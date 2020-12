Egy izraeli csapat szurkolói összecsaptak, mert arab tulajdonosa lett a csapatnak

Nem fogadták egyöntetű lelkesedéssel az izraeli szurkolók azt, hogy az Egyesült Arab Emírségből egy sejk felerészben megvásárolta a Beitar Jerusalem labdarúgócsapatot: pénteken a rendőrségnek kellett szétválasztania az ügyletet helyeslő és ellenző drukkereket - hivatkozik egy izraeli portálra az MTI.

Mindkét szurkolói táborból 120-150 ember jelent meg a csapat jeruzsálemi stadionjánál a pénteki edzésen. Eleinte csak indulatos rigmusokat skandáltak, elítélve vagy támogatva azt, hogy az abu-dzabi uralkodócsaládba tartozó Hamad bin Kalifa Ál Nahjan ötvenszázalékos társtulajdonosa lett a Beitarnak.

Az üzlet ellen főként a csapat La familia névre keresztelt ultrái tüntettek. Maga az együttes és a La familia kemény magja eddig is rasszista megnyilvánulásairól volt ismert, az ultrák többször tiltakoztak arab és muzulmán játékosok szerződtetése ellen, és kötődnek a jobboldali Likud párthoz, illetve Benjámin Netanjahu, izraeli miniszterelnökhöz is, aki (Orbán Viktor miniszterelnökkel is kiváló kapcsolatokat ápol - szerk.)

A rigmusok kántálása után a La familia tiltakozó tagjai megtámadták az ügyletet támogató szurkolókat. A nagy erőkkel kivonuló rendőrség választotta szét a két tábort, és több szurkolót letartóztatott.

A megállapodás támogatói maguk közé hívták Móse Hogeg üzletembert, a csapat másik tulajdonosát, és vállukra emelve éltették a jelentős, a következő tíz évben több mint 300 millió sékelt (26,6 milliárd forint) hozó szerződés nyélbe ütéséért.

A hatszoros bajnok Beitar - amely még sosem szerződtetett arab játékost - hét mérkőzés után a 14 csapatos izraeli bajnokság tizedik helyén áll.

(MTI nyomán)