Várkonyi Andrea Mészároshoz és Vidához köthető villába jegyeztette be médiacégét

A Népszava tudta meg, hogy Várkonyi Andrea volt műsorvezető a Mészáros Lőrinc felcsúti milliárdoshoz és Vida József TV2-tulajdonoshoz tartozó Andrássy út 105. szám alatt található villába jegyezte be új médiacégét.

A lap érdeklődésére a tévés csak annyit válaszolt, hogy a Whitedog Media Kft. piaci alapon bérli a székhelyéül is szolgáló sugárúti irodáját. Az eredetileg Érden alapított médiacéget még tavaly szeptemberben jelentették be a cégbíróságon 10 millió forint törzstőkével. Tavaly decemberben került át az Andrássy útra, ahol a villát eredetileg a kogartos milliárdos Kovács Gábor egyik érdekeltsége szerezte meg az állami Magyar Fejlesztési Banktól 2006-ban, majd 2014-ben a takarékszövetkezeti integrációval megbízott Spéder Zoltánhoz vándorolt az épület - írja a lap. Később Spédertől a palota a miniszterelnök vejéhez, Tiborcz Istvánhoz és a kormányfő barátjához, Mészáros Lőrinchez került. Időközben Tiborcz és Mészáros is kiszállt az Appeninnből, az ingatlan mégis Mészáros közelében maradt a tulajdonjogot megszerző A105 Realty Project Kft-nek köszönhetően.