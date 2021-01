Rákóczifalva szobormutyija: így lett a 2 milliós szoborból 15 milliós

Kósa Lajos, Rákóczifalva korábbi fideszes polgármestere Juhász Péternek adott interjút, melyben elmesélte hogyan lett Rákóczifalván egy 2 milliós szobortervből állami támogatással egy 15 milliós szobor, ami végül a falunak is 5 milliójába került és még a 2 milliót is sokallták volna, ezért bele se akartak fogni.

Az egész ott kezdődött, hogy egy II. Rákóczi Ferencnek emléket állító fejszobor lepusztult, amit a lakosság már régóta le akart cserélni egy egész alakos emlékműre. Eredetileg 2 milliós büdzsében gondolkodtak, amire állami támogatást is kértek. Amint híre ment a projektnek bekopogtatott a városházára Kligl Sándor Munkácsy Mihály díjas szobrász, hogy lenne egy terve, ami 40 millióért elkészíthető. Egy lovas szobor. Az akkori polgármester jelezte, ez vállalhatatlan összeg, nincs pénz még az olcsóbb 2,5 milliós szoborra se, nemhogy egy ilyenre. Aztán jelentkezett Kligl újra, hogy lenne egy 10 milliós szoborterve is, amihez viszont tudna szerezni állami támogatást, élettársa, a az Emberi Erőforrások Minisztériuma, akkori közigazgatási államtitkára segítségével.

Kósa elmondja az interjúban, hogy csak az EMMI-vel kötött támogatási szerződés után derült ki, Kligl nem egy egyedi szobrot ajánlott megvételre, hanem olyat, amit korábban már másik két önkormányzat is megvásárolt. A polgármester bár megpróbálta visszamondani a szobrot, az „államtitkár asszony” hangot adott neki, hogy a település el akar állni a szerződéstől.

Végül lett támogatás és lett szobor is, de nem akármilyen módon. Először is kiderült, hogy a szobor csa 10 milla, de legalább másik öt milla a talapzat, az egyikre van támogatás a másikra nincs. De az is kiderült, hogy ez a szobor már készen is van és másik két példányt már felállítottak belőle két külünböző településen. Na és a zsűri bizottság is első körben elkaszálta a szobrot, mondván, hogy az csúnya.