Poloskát találtak a fideszes Boldog István független utódjának irodájában

Lehallgatókészülékeket találtak a kétpói önkormányzatban – hangzott el az RTL Klub Házon kívül című műsorában. A riport szerint az önkormányzati tárgyalóteremben, és a polgármester irodájában is találtak poloskát.

Kétpón húsz éven át volt polgármester Boldog István, majd a fideszes politikus 2014-ben országgyűlési képviselő lett. Azóta különböző gazdasági bűncselekmények miatt felfüggesztették a mentelmi jogát, valamint lapunk információi szerint 6.666.666 forint összegben vagyonelkobzást, hat év börtönben végrehajtandó szabadságvesztést, ötmillió forint összegű pénzbüntetést és öt év közügyektől való eltiltást kért rá a Központi Nyomozó Főügyészség.

Boldog 2014-es távozása után továbbra is fideszes vezetésű maradt a település, a polgármester Keresztes Péter Pál volt. Őt végül 2019 őszén váltották le a független Virágné Lukács Gabriellára, aki szerint 2019 decemberében poloskázhatták be az irodáját és a tárgyalót, akkoriban, amikor még az előző, fideszes vezetésnek is maradt némi bejárása a hivatalba.

A polgármesteri hivatal munkatársai szerint Boldog István a mai napig rajta tartja a szemét az önkormányzaton, és mindenhol a hibákat keresi. Állítják: amikor talál valamit, utána "véletlenül" hatósági ellenőrzéseket is kapnak.