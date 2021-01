Újabb Trónok harca-előzménysorozat készül az HBO-ra

Alapját George R. R. Martin A Hét Királyság lovagja című novelláskötete adja majd. A Tales of Dunk and Egg nagyjából 90 évvel a Trónok harca cselekménye előtt játszódik, Ser Duncan (Dunk), valamint a fiatal Aegon V Targaryen (Egg) kalandjait követi nyomon.

A The Hollywood Reporter értesülései szerint egyelőre nem szerződtetek forgatókönyvírót a projekthez. A HBO másik Trónok harca-előzménysorozata, a House of the Dragon, amelyet Martin és Ryan Condal jegyez, a tervek szerint 2022-ben debütál.

A széria cselekménye 300 évvel korábban játszódik, mint a Trónok harca és a Targaryen-ház áll a középpontjában. Az HBO már korábban is megrendelt egy előzménysorozatot, amelynek írásában szintén részt vett Martin. A próbaepizód 2019-es leforgatása után azonban a csatorna végül lemondott a szériáról.