A román minisztérium az esőre és a hóra mutogat a Tiszán leúsztatott szeméthalmok miatt

A romániai Környezetvédelmi, Vízügyi és Erdészeti Minisztérium keddi közleményében tájékoztatott azokról az erőfeszítésekről, amelyeket a román hatóságok tesznek azért, hogy a Tisza mellékfolyói ne szállítsanak úszó hulladékot Magyarországra - írja az MTI.

Az RMDSZ-es Tánczos Barna által vezetett minisztérium sajtóosztálya közölte:

az úszó szemét mennyisége az utóbbi hetek szeszélyes időjárása miatt növekedett meg a folyókban.

Érvelésük szerint az elmúlt időszakban ugyanis "lehűlések és erőteljes felmelegedések váltogatták egymást, és az utóbbiak idején nemcsak az esővíz, hanem a hegyekben olvadó hó is növelte a folyók vízhozamát" - áll a közleményben. A román minisztériumnak az az álláspontja, hogy "árvízveszély idején nem lehet hatékonyan megtisztítani a folyókat az úszó szeméttől, mely elsősorban műanyag palackokból, egyéb műanyagokból és fahulladékból áll". Közlésük utal rá, hogy a román hatóságok február 4-én figyelmeztették az illetékes magyar hatóságokat a víztisztítással kapcsolatos nehézségekről.

Az RMDSZ vezette környezetvédelmi tárca beszámolt arról is, hogy "az elmúlt két évben a legfontosabb folyók medrében olyan platformokat alakítottak ki, amelyek lehetővé teszik a közbelépést az esetleges folyószennyezések idején. A vízügyi hatóságok ugyanakkor rendszeresen figyelmeztetik a folyók melletti önkormányzatokat a rájuk háruló medertisztítási feladatokról, és büntetéseket rónak ki, ha azt látják, hogy törvénytelen szemétlerakók alakultak ki a folyómedrekben." Emellett azt is megemlítették, hogy

hosszú távon a lakosság nevelése és a felelős hulladékgazdálkodás meghonosítása lehet a megoldás

- tették hozzá.

Emlékezetes, s erre a közlemény is utal, 2020 júliusában Áder János köztársasági elnök levélben kérte Ukrajna és Románia elnökét, hogy lépjenek fel a folyók tisztasága érdekében. "A Magyarországra sodort hulladék járványügyi szempontból is veszélyes, emellett mind a halászatot, mind a turizmust akadályozza, az élővilágra is súlyos hatással van, és visszataszító is" - fogalmazott a magyar államfő, aki egyébként tavaly az Európai Bizottság elnökéhez is levélben fordult "az évről évre újra jelentkező problémáról".

az RMDSZ - mint általuk preferált erdélyi magyar párt - kizárólagos támogatására buzdították a külhoniakat a tavaly ősszel megrendezett romániai választások alkalmával, noha azon (a politikai pluralizmus és verseny szellemében) más magyar alapítású pártok is el akartak indulni. Érdemes egyébként visszaemlékezni arra, hogy a hazai kormánypártok prominensei éppen- mint általuk preferált erdélyi magyar párt - kizárólagosa külhoniakat a tavaly ősszel megrendezett romániai választások alkalmával, noha azon (a politikai pluralizmus és verseny szellemében) más magyar alapítású pártok is el akartak indulni.

Az RMDSZ-es irányítású minisztérium közleménye indulatos reakciót váltott ki az egyik legfőbb érintettnek számító megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg jobbikos közgyűlési képviselőjéből, Adorján Bélából. A Facebook-oldalán fellelhető posztjában nehezményezi, ahogyan a környezetért felelős román kormányzati szerv viszonyul a folyó szennyezettségének problémaköréhez. A tárca "erőfeszítéseit" bírálja, egyúttal felteszi a költői kérdést: "a ciánszennyezésért is az időjárás volt a felelős?" - fogalmaz a szabolcsi politikus.