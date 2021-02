Operatív törzs: exponenciálisan növekszik az elhunytak száma

Az operatív törzs hétfői sajtótájékoztatóját Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese kezdte a legutóbbi rendőri intézkedések részletezésével: a hétvégén 10 992 egyéni karantént rendeltek el. Emellett 471 fő nem viselt maszkot, vendéglátóhelyeken 6 személy ellen indítottak szabálysértési eljárást, 2 esetben intézkedtek üzletek ideiglenes bezárásáról (Debrecenben és Karcagon).

Eddig 41 ezren szegték meg összesen a kijárási korlátozást. Péntek éjszaka egy I. kerületi társasházban egy születésnapi bulit szakítottak meg, ahol 74 fő volt jelen. A 25 ezret is meghaladta a rendőri intézkedések száma – mondta el Kiss.

Exponenciálisan növekszik az elhunytak száma

– folytatta a tájékoztatót Müller Cecília országos tisztifőorvos.

Hozzáfűzte azt is, hogy a emelkedett a kórházban ápoltak száma is, azaz egyértelműen a harmadik hullámba léptünk, ami szerinte cáfolja azt a tézist, hogy az új mutánsok nem annyira fertőzőek.

Hangsúlyozta, hogy minden rendelkezésre álló oltás véd a Magyarországon jelen lévő mutációk ellen. Utóbbiak könnyebben fertőznek, de nem okoznak súlyosabb megbetegedést, ám szerinte "egyértelmű emelkedés tapasztalható" a betegek számát tekintve. A tisztifőorvos azt is megemlítette, hogy a lélegeztetőgépekre szorulók száma is megnőtt.

Az elmúlt 24 órában 48 koronavírusos beteg hunyt el, ugyanakkor 378 főnél mutatták ki a brit, 34 esetben pedig egyéb variáns jelenlétét

– derült ki a tisztifőorvos szavaiból.

Hozzátette, a brazil és a dél-afrikai mutációk még nem voltak kimutathatóak itthon, ugyanakkor szerinte a brit variáns ellen is hatásos az oltás. Az EU-átlagot tekintve "jól állunk az átoltottságban" – emelte ki.

Arra szólított fel, hogy "mindenki figyelje a telefonját", mikor lesz jogosult az oltóanyag beadatására. Megnyugtatásképp úgy folytatta, ne válogasson senki az oltástípusok között, mert mind az öt fajta oltóanyag hatékony. Úgy gondolja, a többihez képest a kínai Sinopharm vakcina még hosszabb védettséget is adhat. Elmondta Müller azt is, hogy hasonló technológiával kívánják a magyar fejlesztésű vakcinát is kifejleszteni.

Mint Müller Cecília fogalmazott, nincs 100%-os védelmet nyújtó vakcina, de ez szerinte nem baj, mivel már a 70%-os hatékonyság magasnak számít, illetve az 50%-os hatásfokkal bíró oltások is régóta használatosak Magyarországon más betegségek ellen.

A kínai vakcina 18 év felett bárkinek adható

– erősítette meg. Úgy látja, a 60 év felettiek számára is jobb, ha beoltatják magukat, mert a vírus és szövődményeinek kimenetele veszélyesebb lehet. Mellékhatásai izomfájdalom, levertség, fejfájás lehetnek, melyek néhány nap alatt elmúlnak a tisztifőorvos szerint.

"Nagyon szeretnénk, ha nem kellene további szigorításokat bevezetni, de ez rajtunk múlik" – fogalmazott végül, hozzátéve: bízik abban, hogy sikerül majd megállítani a harmadik hullámot.