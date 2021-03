Káosz - Bejelentették, hogy elmarad a hétvégi tömeges oltás, majd törölték a hírt

Óriási káosz uralkodik az oltási rendszer technikai háttere miatt, amelyről már maga Orbán Viktor miniszterelnök is szót ejtett péntek reggeli interjújában.

A kormányfő a Kossuth Rádiónak azt mondta, hogy eddig a háziorvosok hívták be a betegeket, most azonban tömegesen oltanak, és „át kell állni az adatalapú oltásra”, viszont az adatalapú oltásnál „ha az adatok nem stimmelnek, akkor sajnos semmi nem stimmel”. Orbán szerint emiatt fordulhatott elő az a helyzet, hogy olyan embereket hívtak be, akiket már beoltottak, vagy olyan helyre hívnak be valakit, ami nagyon távol esik a lakóhelyétől.

A Telex aztán kiszúrta, hogy amint megjelentek a kormányzati tájékoztató oldalon a friss adatok, ott azt közölték, hogy

"több mint hetvenezer hatvan év alatti krónikus beteg, akit csütörtökön SMS-ben értesítettek, más időpontban lesz beoltva. A probléma elhárításán pedig dolgoznak."

Kép: Telex

A kormányzati káoszt ugyanakkor jól jelzi, hogy a hétvégi oltás elmaradásáról szóló bekezdést néhány perccel a tájékoztatás megjelenése után gyorsan le is vették.

A Telex emlékeztetett, hogy korábban Orbán Viktor még azt állította, hogy

"egy általános országos, egy-két nap alatt történő teljes átoltásnak a föltételei megvannak, az oltási tervünk rendelkezésre áll. Az ehhez szükséges eszközökkel, számítógépes nyilvántartással, adatbázissal, helyszínkijelöléssel, mindennel készen vagyunk, a vakcina hiányzik.”

Úgy tűnik, a miniszterelnök ismét tévedett.