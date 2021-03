Támogatás nélkül: eltűnhet a magyar torma a hazai polcokról

Magyar Zoltán, a Jobbik frakcióvezető-helyettese és agrárpolitikáért felelős országgyűlési képviselője Facebook-posztjában hívta fel a figyelmet a bagaméri tormatermelés helyzetére:

Mára odáig jutottunk, hogy a hagyományosan magyar zöldségnek és gyümölcsnek számító élelmiszereink nagy részéből külföldi behozatalra szorulunk. A torma és vele egy egész térség a következő áldozat?

– írja, azt is hozzáfűzve, hogy tapasztalata szerint "az ügy hátterében egymással összejátszó felvásárlók és az őket fedező politika áll".

Az ellenzéki politikus által közzétett videóból megtudhatjuk, hogy a hajdú-bihari településen és környékén a tormatermesztés rendkívül fontos része a mindennapoknak.

A térségben nagyjából ezer hektáron termelnek tormát, amely hazánk tormatermelésének mintegy 80 százalékát fedezi

– ismerteti, hozzátéve, hogy több nyugat-európai országba is eljut exportcikként.

A leginkább reszelve fogyasztott zöldség felvásárlási ára azonban évek óta nem változik és mindössze 300 forintért veszik át a torma kilóját – a helybéli termelők elmondása szerint. Ez viszont többnyire csak az önköltségi árat fedezi, így legalább 500 forintos egységárra lenne szükség, hogy továbbra is megérje ezzel foglalkozni – tolmácsolja a helyzetet a politikus.

Kiderül a helyi érintettek beszámolóiból az is, hogy a megtermelt tormagyökér rengeteg munkafolyamaton esik át, mire késztermékké válik, ezt pedig sok esetben akár több napszámos munkájával lehet csak megvalósítani. A kívánt minőség érdekében pedig elkerülhetetlen emberi munkaerőt alkalmazni, mivel a gépesítés csak részben tudja azt kiváltani, pótolni.

Azok viszont, akik felvásárolják a terméket, nem hajlandóak azt megfizetni a piaci viszonyoknak megfelelően,

ezzel pedig a kisebb földterülettel rendelkező termelők jutnak egyre nehezebb helyzetbe. Szerintük ez a probléma fő forrása. Ráadásul az egyik, a torma termesztésével évtizedek óta foglalkozó elárulta, hogy a fennálló gyakorlat révén a felvásárlók zsebében marad a profit nagyobbik hányada, ha egyáltalán megveszik: ugyanis nem ritka, hogy a minimális termelői haszon reményében a román piacra kell a portékát eladni.

Eltűnik a magyar torma? kisfilm teljes Mára odáig jutottunk, hogy a hagyományosan magyar zöldségnek és gyümölcsnek számító élelmiszereink nagy részéből külföldi behozatalra szorulunk. A torma és v...

Továbbá problémás az is az ott élők szerint, hogy a munkahelyek hiányából adódóan sokaknak csak a közmunka, illetve ilyen mezőgazdasági idénymunka tudja biztosítani a megélhetésüket, köztük jelentős részben olyan fiatalok is, akik akár még az iskolából is kimaradnak emiatt. Idővel így a környező falvak is kihalhatnak és bűnözési hullám is megindulhat.

Magyar Zoltán kiemelte, hogy

az ügyet mind az Országgyűlés, mind a Mezőgazdasági bizottság elé is el kívánja juttatni,

elkerülendő, hogy a torma is a vöröshagyma, a fokhagyma, a paprika, vagy a bogyós gyümölcsök sorsára jusson, azaz külföldi importra szoruljunk belőle. Úgy látja, fontos, hogy ez a hagyományos magyar élelmiszer ne tűnjön el a hazai polcokról.