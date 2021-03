Kormányinfó: megint visszakoztak Orbánék, nem minden regisztráltat oltanak be húsvétig

A vírus harmadik hulláma egyértelműen felfutó szakaszban van, a kontatkusok számának csökkentésével akadályozható meg a számok romlása – mondta a csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely kancelláriaminiszter. Ismertette, itthon a beoltottak száma 1 millió 150 ezer fő, ebből 327 ezren a második oltást is megkapták, ami

a lakosság 11,34 százaléka.

Hozzátette, az Európai Unióban ez a szám kevesebb mint 7 százalék. Arról is tájékoztatott, csütörtökön újabb 450 ezer vakcina érkezett Kínából.

Orbán Viktor korábbi szavait megcáfolva Gulyás azt is mondta,

az idősek beoltására húsvétig sor kerülhet.

Mint mondta, ennél a korosztálynál a legmagasabb a regisztráció aránya, körülbelül kétharmaduk regisztrált. Ismertette, Müller Cecília tiszti főorvos asszony levelet fog küldeni azoknak a 65 év felettieknek, akik nem regisztrálták magukat.

Most már a helyzet javul, mert most már oltási táblázatokból dolgozom, itt előttem is – nem látják a hallgatók –, a mai operatív törzs ülésén kapott oltási táblázatból beszélek, amikor az adatokról van szó, és azt tudom mondani a tisztelt hallgatóknak, hogyha a kínai vakcinával is elkezdünk oltani, ami nincs messze már, akkor mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban 2021. február 12-én.