Idén sem lesz Balaton Sound és VOLT, a fesztiválokat jövőre tolják

Noha a csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter újságírói kérdésekre válaszolva elmondta, néhány héten belül jelentős enyhítések várhatóak, fesztiválok pedig nyártól lehetségesek, most kiderült, idén nyáron is Balaton Sound, illetve VOLT fesztivál nélkül maradunk.

A szervezők reménykedtek, hogy esetleg megrendezhetik még idén a Balaton Soundot és a VOLT fesztivált, friss sajtóközleményükből azonban kiderült,

egyiket sem tartják meg idén, hanem áttolják 2022-re.

Lobenwein Norbert, a VOLT alapítója elmondta,

"A közönséghez és a fellépőkhöz hasonlóan mi is arra készültünk, hogy idén végre újra találkozhatunk Sopronban és Zamárdiban. A Telekom VOLT Fesztivál a portfoliónk legkorábbi eseménye, hiszen idén júniusra terveztük a kapunyitást. Mára annyira közelivé vált ez az időpont, hogy kénytelenek voltunk a halasztás mellett dönteni. Most, a járvány harmadik hulláma közepén, még azt sem látjuk, hogy egyáltalán mikor lehetne elindítani a kampányt, a jegyértékesítést, így pedig lehetetlen egy nyár eleji nagy fesztivál biztonságos megvalósítása. Az idei line-uppal a megszokottnál jóval korábban készültünk el, azonban még meghirdetni se volt lehetőségünk a 2021-es sztárokat. Közben a háttérben ma már azt is látjuk, hogy a nemzetközi turnék is sorra maradnak el a bizonytalanság miatt."