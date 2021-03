Kormányinfó: lazítás nem lesz, csak most jön a járvány csúcsa

Pénteken ülésezik az operatív törzs a miniszterelnökkel, utána Orbán Viktor a Kossuth Rádióban fogja bejelenteni az új intézkedéseket - közölte a csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter.

Azt azonban most is megtudhattuk, hogy lazítás egyelőre biztosan nem lesz, hiszen még csak most közelítünk a koronavírus-járvány harmadik hullámának csúcsához.

Ezt a szakértők március végére várják.

A miniszter szerint a legfontosabb, hogy minél több ember regisztráljon a védőoltásra és kapja meg a vakcinát, illetve mindenkinek arra kell törekednie, hogy tartsa be a távolságtartási szabályokat, és csökkentse kapcsolatai számát. Ha ez sikerül, azzal egyidejűleg várható a harmadik hullám visszahúzódása, és

csak így kerülhető el a negyedik hullám.

Gulyás Gergely közölte, ma este véget ér a nemzeti konzultáció, aminek eredményét hétvégén fogják nyilvánosságra hozni. A kormány egyes döntéseit, beleértve a nyitással kapcsolatos intézkedéseket és a védettségi igazolvány jogosítványait a kérdéssor eredménye függvényében fogja meghozni – mondta.

A Kormányinfón elhangzott az is, a kormány többlépcsős újraindítást tervez, ennek menetét az oltottság mértékéhez fogják kötni.

Gulyás a védettségi igazolványokról elmondta, több mint 1,2 millió darabot adtak postára, így az érintettségétől függően mindenki egy héten belül meg fogja kapni.

Kijelentette: álhír volt, hogy területi lezárásokra készülnének, a védekezést csak a teljes országra vonatkozóan végzik.

A magyar kormány március 4-én jelentette be, hogy március 8-22. között az üzletek és szolgáltatások jelentős részének be kell zárnia, emellett az óvodákat és általános iskolákat április 7-ig nem lehet látogatni.

A hivatalos járványügyi adatok szerint az elmúlt napon 207 ember halt bele a vírus szövődményeibe, kórházban 10.386 embert ápolnak, közülük már 1170 embert kellett lélegeztető gépre kötni.