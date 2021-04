Koronavírus: 245-en elhunytak, 8053-mal nőtt a fertőzöttek száma

Elhunyt 245, többségében idős, krónikus beteg, és újabb 8053 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést - olvasható a koronavírussal kapcsolatos kormányzati tájékoztató oldalon.

A szombati, friss adatok szerint eddig 2 760 938 embert oltottak be Magyarországon, közülük 1 171 475-en már a második adag vakcinát is megkapták. Így a magyar lakosság 27,5%-a már megkapta az első oltást.

A kormányzati portálon azt írták: 713 868-ra nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytaké 23 211-re, míg a gyógyultaké 423 366-ra emelkedett.

Az aktív fertőzöttek száma 267 291-re nőtt. Kórházban 10 921 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 1344-en vannak lélegeztetőgépen.

Hatósági házi karanténban 47 041-en vannak, a mintavételek száma 4 897 922-re nőtt.

Miután a beoltottak száma kedden meghaladta a 2,5 milliót, szerdától megkezdődhetett a lépcsőzetes újraindítás.

Ma is folytatódik a bölcsődei, óvodai és iskolai dolgozók soron kívüli oltása a kórházi oltópontokon. A háziorvosok is folytathatják a regisztráltak beküldését a kórházi oltópontokra, ahol most Pfizer és Szputnyik vakcinákkal tudják folytatni az oltást.