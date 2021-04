Szputnyik-botrány újratöltve

Moszkvai és budapesti túrája után Igor Matovičot a szlovák közvélemény nyugati világgal szimpatizáló része orosz szempontból hasznos idiótának tartja, aki még a Nagy-Magyarországról szőtt álmokhoz is asszisztál.

Igor Matovičnak végül miniszterelnöki székébe került a Szputnyik behozatala körüli botrány, de pénzügyminiszterként az orosz vakcina engedélyeztetése kapcsán is összerúgta a port koalíciós partnereivel és a szlovák tudományos élet képviselőivel.

Szlovákia 2 millió vakcinát vásárolt Oroszországtól Szijjártó Péter közbenjárásával. Ebből 200 ezer érkezett meg március elején a kassai reptérre, ahol annak rendje és módja szerint nagy örömmel pózolt a szállítmány mellett az akkori miniszterelnök (Matovič) és egészségügyi miniszter (Krajčí). Azóta már egyikük sincs (ebben) a hivatalában, de távozásuk előtt még született egy fontos döntés: a szokványos protokollt megkerülve megadták az engedélyt a Szputnyiknak.

Hogy ennek ellenére miért nem oltanak Szlovákiában mégsem az orosz vakcinával?

Ennek több oka is van. A politikai ok, hogy az azóta távozó felelős kormányzati szereplők nem merték vállalni a személyes felelősséget az oltás megkezdéséért, ezért az egészségügyi minisztérium megkérte a szlovák gyógyszerügynökséget, hogy vizsgálja meg a vakcina megbízhatóságát, hatékonyságát. Ebből következik a szakmai ok, mégpedig az, hogy a szlovák gyógyszerügynökség, az Állami Gyógyszer-ellenőrzési Hivatal, illetve a Szlovák Tudományos Akadémia Orvosbiológiai Központjának virológiai intézete nem adta áldását az oltásra, pontosabban nem foglaltak állást. Mint április elején kiderült, a gyártó nem adta át a dokumentáció 80%-át és a bevizsgálandó minták sem egyeztek meg a más laboratóriumok által vizsgált és más országokhoz eljuttatott vakcinákkal.

Menet közben új kormánya lett Szlovákiának. Matovič úgy ment el, hogy nem ment el: tulajdonképpen helyet cserélt pénzügyminiszterével és húsvét közeledtével bűnbocsánatot gyakorolt mindenkivel szemben, aki vétett ellene (értsd: kritikát fogalmazott meg vele szemben). A Szputnyik-vizsgálat eredmény(telenség)e azonban újra felkorbácsolta az indulatokat.

Matovič kijelentette, hogy valakik piszkos játékot űznek orosz vakcinával, de szerinte egyelőre még nem jött el az ideje a "disznóságok" leleplezésének. Pénzügyminiszterként Moszkvába utazott, amely utazásról a külügyminiszter csak Szlovákia moszkvai nagykövetétől értesült. Itt hamarosan kiderült, hogy az oroszok szerződésszegés miatt vissza akarják követelni a 200 ezer vakcinát, mivel szerintük a szlovák laboratórium nem akkreditált és a vizsgálat negatív hatással volt a reputációjukra. Matovič azzal a lendülettel leidiótázta azokat, akik miatt ez megtörtént és megpróbálta elintézni, hogy az oroszok mégse kérjék vissza a vakcinákat. Másnap Budapestre indult.

Matovič a budapesti találkozóra pártjának képviselőjét, Gyimesi Györgyöt vitte magával, a szlovák diplomatákat azonban kizárták a delegációból. A szlovák külügyminiszter ezt a lépést rendhagyónak nevezte és később felelősségteljes magatartásra szólította fel a külföldre látogató szlovák politikusokat. A szlovák pénzügyminiszter és pártjának parlamenti képviselője Orbán Viktor miniszterelnökkel és Szijjártó külügyminiszterrel nyilván nem egészségügyi, hanem politikai kérdésekről tárgyalt. Abban egyeztek meg, hogy ha hivatalos megkeresés érkezik, Magyarország segít a Szputnyik vizsgálatában.

Az újdonsült pénzügyminiszter kirohanásai és utazásai nem maradtak visszhangok nélkül. A szlovák tudományos élet képviselői, az országos tiszti főorvos, a kormány egyik minisztere és a köztársasági elnök is bocsánatkérésre szólította fel Matovičot.

A legtöbbet támadott intézményt, a szlovák gyógyszerügynökséget Zuzana Baťová vezeti, akinek férje, Radoslav Baťo meglehetősen aktív a Facebookon. Itt közölte például, hogy családjuk halálos fenyegetéseket kapott, amelyek miatt az ügyészség nyomozásba kezdett.

Radoslav Baťo szerint az oroszok rájöttek, hogy Szlovákia (még) nem Magyarország és az elemzés adatait itt nem fogják eltitkolni.

Szerinte Putyin és Orbán nem is kívánhatnának maguk számára megfelelőbb, énközpontúbb tökfejet Matovičnál, aki segít nekik gyengíteni a szlovákiai intézményekbe vetett hitet, az EU-ba vetett bizalmat és aki egyúttal megnyitja az ajtókat a Nagy-Magyarországról szőtt álmok előtt is. Mindezért bűnözőnek nevezte, akit többek között hazaárulás, hűtlen kezelés bűncselekmények elkövetésével vádolt, Hegernek, az új miniszterelnöknek pedig szerinte döntenie kell, hogy a sarkára áll vagy tettestárs lesz. De van, aki nem csak a Facebookon vívja meg a csatáit: az egyik parlamenten kívüli párt elnöke a moszkvai és budapesti látogatások miatt valódi feljelentést is tett Matovič ellen szabotázs ügyében.

Sok kérdést tisztázna, ha közzétennék az oroszokkal kötött szerződést, ahogy azt Zuzana Čaputová köztársasági elnök kérte. Politikailag azonban egyáltalán nem egyszerű a helyzet. Az alapvetően jobboldali pártok által alkotott kormányon belül egymásnak feszülnek az euroatlantista erők (a két kisebb kormánypárt és miniszterei), illetve a populista tömörülések (Matovič, illetve Boris Kollár pártjai), de az ellenzéket alkotó baloldali pártok, illetve a szélsőjobboldali tömörülések sem az oroszbarátságot kérik számon Matovičon, hiszen maguk is kacsingatnak Moszkva felé.

A felvidéki magyarok gyűjtőpártjában, a Szövetségben is létezik euratlantista, illetve a magyar és az orosz kormánnyal szimpatizáló szárny, de ezek az ellentétek egyelőre nem meghatározóak, mert még nem kerültek válaszút felé. Persze mindez megváltozhat, ha előrehozzák a parlamenti választásokat és ismét országos tényezővé válik a magyar érdekképviselet.