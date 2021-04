Ha nem vigyázunk nyáron, ősszel érkezhet a járvány negyedik hulláma

- írja Kemenesi Gábor, biológus, víruskutató a portfolio.hu-n megjelent cikkében.

Kemenesi Gábor szerint azért kell már most beszélni a lehetséges negyedik hullámról, mert az érkezését a jelenlegi folyamatok is nagymértékben meghatározzák.

A terjedést minden bizonnyal segíteni fogja az a hamis biztonságérzet is, amely nyáron ránk telepszik majd, pontosan úgy, mint tavaly. Emellett számításba kell vennünk, hogy a „vakcinálási” hajlandóságnak is van egy plafonja, nem fog mindenki élni ezzel a lehetőséggel, ráadásul ahogy a járvány nyomása is csökken, a hezitálók közül is többen pártolhatnak el a vakcináktól. Tehát a nyári nyitások és felszabadultság után elérkezünk majd az ősz kapujába egy minden jel szerint nem teljesen átoltott populációval, nyáron „takaréklángon” fennmaradt terjedési láncolatokkal, amelyek fő motorja ezúttal a nem oltottak körében súlypontozódik. Ezek egyvelege határozza majd meg a járvány visszatérését, a kórházak terhelődését és ezáltal a mindennapi életünket érintő szükséges korlátozások mértékét is az ősz folyamán