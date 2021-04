A Borkai-ügy érintettjével szerződtek a győri bencések

A 24.hu vette észre a Közbeszerzési Értesítőben megjelent hirdetményt, amely szerint Gasztonyi László cége, a Vill-Korr Hungária Kft. 380 millió forintos ajánlatával nyerte el a Bencés tanműhely és gyakorlati helyszín kialakítása nevű tendert.

Gasztonyi Lászlót, Borkai Zsolt kiruccanásainak szereplőjeként nevezte meg a győri polgármestert korrupcióval vádoló és nőügyeiről író, magát az ördög igazi ügyvédjének nevező blog szerzője. Borkai ugyan belebukott a szex és korrupciós botrányba, de Gasztonyi László továbbra is kapja a zsíros megbízásokat. A következőkben a Magyar Bencés Kongregáció Szent Mór Perjelségnek fog dolgozni, mely a Bethlen Gábor Alapkezelőtől kapott közpénzt arra, hogy sörfőzdét nyisson Győr egyik patinás épületében, a Lloyd-palotában.

Megkerestük a Szent Mór Bencés Perjelséget, hogy megtudjuk, nem vethet-e rossz fényt az egyházra, ha egy szexbotrányba keveredett cég vezetőjével emlegetik együtt a perjelséget, de cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ.

A Kisalföld információi szerint az állam kétmilliárd forintot fizetett a Lloyd palotáért, amelyet 2018-ban a bencéseknek ajándékoztak, hogy a Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban új osztályokat indíthassanak. A lap úgy véli, a kabinet döntésében szerepet játszhatott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki a bencés gimnáziumban érettségizett a kilencvenes években.

Gasztonyi cége egyébként a Győrtől 20 kilométerre lévő Enesén is megbízást kapott. Nettó 25,3 millió forintért vállalta vezetékek kiváltását. Emellett érvényben van egy nagyobb, 2018-ban elnyert, 2,7 milliárd forintos keretszerződés, és ebből is rendszeresen érkeznek megrendelések Gasztonyihoz, aki cégével a város közvilágításán és forgalomtechnikai eszközein dolgozik. Gasztonyi László cége a Vill-Korr Kft. neve korábban az Elios-ügyben is felbukkant. Az egyik leggazdagabb magyarként is emlegetett Gasztonyit az uniós pénz sem kerüli el: tavaly januárban a Vidékfejlesztési Programból 168 millió forintot nyert Élelmiszeripari kézművestermékek előállítása a hagyományok és az egészségtudatosság jegyében megjelöléssel. A kormányzati pályázati oldalra azonban sem a szerződés adatait, sem a projekt bemutatását, sem a bizottsági tagok neveit nem töltötték fel.

A Borkai-botrányt kirobbantó blog szerzője hivatkozott Gasztonyira, Rákosfalvy Zoltánra és a Borkai mesterének titulált Bolla Péterre úgy, hogy ezek az üzletemberek egész Győrt „behálózták” és „szétlopták”.