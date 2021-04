Bekapcsolt a kifogásgenerátor: állítólag terheléses támadás miatt omlott össze az oltási időpontfoglaló

Egy terheléses támadás miatt leállt pénteken az oltási időpontok foglalására használt rendszer – állította Kiss Róbert, az operatív törzs ügyeleti központjának helyettes vezetője a testület pénteki tájékoztatóján. A rendőr alezredes azt mondta, az esemény a receptfelírás rendszerét is érintette, ennek helyreállítása már megtörtént, az időpontfoglaló rendszer helyreállítása pedig a tájékoztató időpontjában is zajlik.

A támadást felelőtlen emberek követték el

– állította Kiss.

Érdekesség, de alig több, mint egy hónappal ezelőtt az akkor bevezetett regisztráció-ellenőrző oldal is egy pillanat alatt „hasalt el”, Kiss Róbert pedig akkor is terheléses támadásra hivatkozott, ami miatt az azt üzemeltető Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő feljelentést is tett a Nemzeti Nyomozó Irodánál.

Valószínűleg a nagy érdeklődés miatt már el is hasalt a vakcinaregisztrációs ellenőrző oldal Müller Cecília tájékoztatásának megfelelően kora délután indult valóban elindult az oltási regisztráció ellenőrzésére szolgáló oldal a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő weblapján. Indításának oka az volt, hogy többen is arra panaszkodtak, az oltásra történt regisztrációjukat nem vagy hibásan dolgozták fel.

Kiss beszélt arról is, hamarosan elérjük a négymillió beoltottat, ami után újabb enyhítések következnek, a védettségi igazolvánnyal rendelkezők számára pedig további, korábban bárki számára elérhető szolgálatatások lesznek elérhetők. Felhívta a figyelmet, hogy

a védettségi igazolvány csak személyazonosításra alkalmas dokumentummal együtt érvényes,

illetve életkor igazolásához ezeken (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány) túl a diákigazolvány is elfogadható.

A rendőr alezredes felhívta a figyelmet, hogy a közterületekre, tömegközlekedésre, illetve a kereskedelmi üzletekre, bevásárlóközpontokra előírt maszkviselés szabályok továbbra is érvényesek. Ezzel kapcsolatban az elmúlt nap 579 esetben a közterületi, 3 esetben a tömegközlekedési, 7 esetben pedig az üzletekre előírt maszkhordási rendelkezések megszegése miatt történt intézkedés.

Müller Cecília országos tiszti főorvos arra kérte az oltakozni vágyókat, hogy

ne válogassanak az oltóanyagok között,

mert minden Magyarországon használt vakcina hatásos és biztonságos. Megismételte:

cél, hogy megelőzzük a megfertőződést, mert nem lehet tudni, hogy az esetleg elkapott betegség milyen lefolyású lesz.

A Janssen vakcinájával kapcsolatban közölte, ez egy egydózisú oltóanyag, amit a honvédségi oltóbuszokkal fognak eljuttatni a lakossághoz, mert így oda már nem kell majd visszatérni. A Pfizer feloldásáról azt mondta, azokat eredetileg a 16-18 évesek számára tették félre, de annak érdekében, hogy az érettségizőket semmilyen esetleges oltási reakció ne zavarja meg, az ő vakcinációjukat a május 10. utáni hétre tették át.

Változik az AstraZeneca oltóanyagának felhasználása – mondta Müller Cecília. Annak alkalmazási előirata szerint a második dózist az elsőt követő 4-12 héten belül kell beadni, jelenleg tartják ezt a 12 hetes intervallumot. Azonban

az oltópontnál jelezhető, ha valaki az AstraZeneca második adagját az eddigi 12 hétnél korábban szeretné megkapni.

Viszont az oltóorvos felelőssége, hogy legalább egy ampullányi vakcinának megfelelő, azaz tíz személyt „összevárjon”, így minden vakcinát fel tudjanak használni, semmi ne vesszen kárba – jelezte a tiszti főorvos.

A fertőzésen átesett személyek oltakozásáról Müller Cecília azt mondta, mindenképp az oltóorvos mondjon véleményt, de az enyhe lefolyású, azaz kevés ellenanyagot termelő betegség után ajánlott az oltás.