A Republikon szerint is a Jobbik lett a legnépszerűbb ellenzéki párt

A Fidesz kommunikációja és az oltási kampány úgy tűnik, segített pozitívra fordítani a párt támogatottsági mérlegét, és a Jobbik is enyhén erősödni tudott áprilisban – derül ki a Republikon Intézet friss kutatásából, amelyet a Telex közölt.

Áprilisban a Fidesz támogatottsága a korábban mért csökkenés után most erősödött két százalékponttal a teljes népesség (31%), és egy ponttal a pártválasztók (46%) körében.

A teljes népességben márciusban még fej-fej mellett (9%) állt a három legerősebb ellenzéki párt, ez áprilisra némileg változott:

a DK stagnált 9 százalékon,

míg a Momentum vesztett egy százalékpontot (8%),

a Jobbik pedig tovább erősödött (10%).

Az MSZP változatlanul 6,

az MKKP, az LMP, és a Mi Hazánk pedig 1-1 százalékos támogatottsággal bírtak áprilisban a teljes népességben.

A felmérésből kiderült, hogy az ellenzéken belül is látható kisebb mozgás, a Jobbik továbbra is erősödik, Momentum, és a pártválasztók körében a DK is kisebb mértékben gyengültek.

Ennek köszönhetően ismét a Jobbik a legnépszerűbb ellenzéki párt.

A biztos pártválasztók körében:

Fidesz-KDNP 46% Jobbik 14% DK 13% Momentum 12% MSZP 9% LMP és Párbeszéd 2% MI Hazánk és MKKP 1%

A Republikon mérése szerint továbbra is igaz, hogy az ellenzéki összefogás támogatottsága összesítve nagyobb, mint a Fidesz-KDNP tábora. A teljes népesség körében 35-31 százalék, a pártválasztók esetében pedig 52-46 százalék a támogatottság állása, áll az elemzésben.

A megkérdezettek 71 százaléka igennel felelt arra a kérdésre, elmenne-e szavazni, ha most vasárnap tartanák a választásokat, további 11 százalék pedig valószínűsítette ezt. 10 százaléknyian vannak, akik biztosan nem mennének el voksolni most vasárnap.