A Magyar Nemzet szerint mostantól több csatornán jön az uniós pénz

A korábbi évekkel szemben több változás is érinti az európai uniós támogatások felhasználását. A források becsatornázásával a 2022-es költségvetés tervezete is számol. Több programban is megnyílik az út a pénzek lehívása előtt, ami a gazdaság újraindítását is támogatja - írja a kormánypárti Magyar Nemzet.

A kap szerint szerdán kezdődik a 2022-es költségvetés tervezetének vitája az Országgyűlésben. A törvényjavaslat 5,2 százalékos gazdasági növekedéssel, háromszázalékos inflációval, az uniós országokban várható hiánycsökkentési trendhez illeszkedő 5,9 százalékos GDP-arányos deficittel, valamint 233 milliárd forint tartalékkal számol.

Magyarországnak a 2021-2027 közötti programozási időszakban rendelkezésre álló kohéziós politikai uniós források 7900 milliárd forintot jelentenek.

Változás, hogy az agrár- és vidékfejlesztésre szánt összegek felhasználása a korábbi időszakokhoz képest jelentősen átalakul. Ennél a területnél a módosítások miatt az Európai Bizottság két átmeneti évet iktatott be. Ezzel hosszabb lett a jelenleg futó Vidékfejlesztési program hatálya, az új programozási időszak így csak 2023-ban kezdődik el.

Szintén pluszpénzt jelent, hogy az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) részeként 2021-2027 között is lesz lehetőség közlekedési célú uniós pénzek felhasználására. A Magyarországnak járó - 2021 és 2027 között felhasználható - pénzügyi keret nagysága várhatóan 290 milliárd forint (802 millió euró) lesz. Ezt az összeget az Európai Bizottság nem egyszerre kívánja kiírni, hanem arányosan, több évre elosztva. Jövőre nagyrészt a déli körvasút projekt első ütemének előlegkifizetéseivel lehet számolni.

Magyarország a 2021-2027-es időszakban a határon átnyúló, valamint a transznacionális európai területi együttműködési programok keretében 93 milliárd forint (258,8 millió euró) felosztásáról dönthet. Itt az a cél, hogy elősegítsék az Európai Unió területének erőteljesebb integrációját, kiegyensúlyozott fejlődését. Jelenleg Magyarország mind a hét határszakaszán megvalósul egy-egy határon átnyúló együttműködési program.

A koronavírus-világjárvány gazdasági és társadalmi hatásainak enyhítésére jött létre az Európai Unió helyreállítási és ellenállóképességi eszköze.

A Magyarországnak biztosított vissza nem térítendő támogatás összege 2512 milliárd forint.

Brüsszel 2020 nyarán létrehozta a brexitkiigazítási alapot is, hogy az Egyesült Királyság kilépésének következményeként előre nem látható kedvezőtlen gazdasági folyamatokat ellensúlyozni lehessen. A többi között ebből finanszírozhatók a halászattal, valamint az adózás és a vámügyi intézkedésekkel kapcsolatos költségek. Ebből Magyarországnak 14 milliárd forint jut, amelyet a 2020. február 1. és 2022. december 31. közötti kiadásokra lehet felhasználni.