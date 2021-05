Jakab Péter: Orbán Viktor mások béréből és fizetéséből élt mindig is

"És van bőr a képén"

- így reagált Jakab Péter, a Jobbik miniszterelnök-jelöltje Facebook-oldalán Orbán Viktor mai rádióinterjújára, amiben a kormányfő többek között arról beszélt, hogy ő is a bérből és fizetésből közé tartozónak tartja magát.

"Orbán ma azt mondta, hogy – ahogy minden bérből és fizetésből élőt – őt is megviselte a válság, merthogy ő is bérből és fizetésből él. Ő, aki soha egy percet nem dolgozott a Parlament falain kívül. Ő, aki maximum mások béréből és fizetéséből élt mindig is. Ő, aki nem miniszterelnökként fog bevonulni a történelemkönyvekbe, hanem tolvajként, aki ellopott egy országot. Ez az ember ma azt hazudta, hogy ő tudja, milyen bérből és fizetésből élni. Egy frászt tudja. Lövése nincs arról, mit jelentenek a bizonytalan mindennapok, ahol csak két dolog biztos: az alacsony fizetés és a növekvő ár"