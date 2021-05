Nőverés miatt első fokon elítélték a Fidelitas volt berettyóújfalui elnökét, mégis szerepel a fiatalokat toborzó videóban

Május 28-án a Fidelitas Facebook-oldalán tett közzé egy videót, melyben igyekszik kedvet csinálni a fiataloknak ahhoz, hogy csatlakozzanak hozzájuk. A toborzóvideó kísérőszövegében azt olvasni:

A képsorok között azonban Tikász Ferenc, a berettyóújfalui Fidelitas volt elnöke is feltűnik. S hogy miért is érdekes ez?

Ahogyan arról már korábban az Alfahír is beszámolt, ő az, akiről az első fokon eljáró Debreceni Járásbíróság megállapította, hogy 2019-ben egy koncerten ittasan bántalmazott egy nőt. Ezért

a bíróság garázdaság, könnyű testi sértés és becsületsértés vétségében bűnösnek találta. A vádlottat 600 ezer forint pénzbüntetésre ítélték,

az ítélet nem jogerős. A másodfokon eljáró Debreceni Törvényszék érdemben egyelőre nem tárgyalta az ügyet, ítélet július 2-án várható.

Az Alfahír megkereste Herpergel Róbertet, a Jobbik alelnökét annak kapcsán, ő hogyan látja, milyen üzenete lehet a fiatalok, illetve a nők számára annak, hogy Tikász is feltűnik a videóban?

– mondta Herpergel, hozzátéve, a Fidesznél nem ez az első csontváz, ami kihullott a szekrényből országos dolgok kapcsán: volt már szinte minden ereszmászástól kezdve vak komondoron keresztül dunaújvárosi gyilkosig.

S mennyire illik be mindez a Fidesz elmúlt időszakát jellemző kommunikációjába?

Két dologra gondolok: egyrészt figyelmetlenség, másrészt, amikor az országos sajtó felkapta ezt az ügyet, akkor az illetékesek csak simán jót röhöghettek rajta, majd utána el is felejtették. Annyira nem vehették ezt az egész ügyet komolyan, hogy egyszerűen úgy csináltak, mintha nem is létezne

– véli a Jobbik alelnöke.

Van azonban még más is! A debreciner.hu írta meg, miszerint a Debreceni Törvényszék sajtószóvivője korábban arról tájékoztatta szerkesztőségüket, hogy az elsőfokú bíróság súlyosbító körülményként értékelte a vádlott

büntetett előéletét, a bűncselekmények többszörös halmazatát és az ittas állapotban történő elkövetést.

Az ügy pikantériáját még az is csak tovább fokozza, hogy a Future of Debrecen program Tikász Ferenccel kötött szerződést honlapjuk üzemeltetésével kapcsolatban. Herpergel levelet írt a polgármesternek, amiben rákérdezett arra, egy ilyen múltú emberrel, akit az eljárás első fokán már elhúztak a bíróságon, valóban szeretne-e közösködni? Valóban lát üzleti kapcsolatot ebben az egészben? Morálisan nem-e visszás ez számukra?

A város Future of Debrecen programja kapcsán a sajtóból értesültem arról, hogy Tikász Ferencnek is köze van aláíróként/képviselőként a Kreatív Tanácsadó Központ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel történt szerződést illetően. Az úriember neve legutóbb egy jobbikos hölgy megverése kapcsán merült fel az országos sajtóban, illetve a bíróság emiatt elsőfokon elmarasztalta: garázdaság bűntette, könnyű testi sértés vétsége, becsületsértés vétsége miatt, illetve pénzbüntetésre is ítélték. A Future of Debrecen programot nem célom támadni, mivel alapjáraton nem tartom rossz dolognak az életre hívását. Igazság szerint még azzal sem lett volna kifejezett problémám, hogy nem debreceni cég végzi a digitális munkálatokat (bár kissé furcsállom), ami zavar, hogy a város egy olyan embert vont be a közreműködésbe, akinek nőverés miatt ennek a hónapnak a végén lesz ismét tárgyalása.

Tisztelt Polgármester úr!

Azt szeretném kérdezni, hogy Önök tudtak-e arról, hogy Tikász Ferenc milyen előélettel rendelkezik, mielőtt szerződést kötöttek a Kreatív Tanácsadó Központ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel?

A város számára elfogadható-e bármilyen kapcsolat egy első fokon elítélt, agresszív emberrel?