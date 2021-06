Rig Lajos: „Az egészségügyi szakdolgozók 70 százaléka gondolkodik azon, hogy pályaelhagyó lesz”

- jelentette ki Rig Lajos, az ATV reggeli műsorában.

A Jobbik országgyűlési képviselője - aki civilben továbbra is mentősként vesz részt a járvány leküzdésében - figyelemfelkeltő demonstrációt szervez az egészségügyi szakdolgozók béremelése érdekében. Hivatkozott arra a reprezentatív felmérésre, amely szerint jelentős bérkülönbség alakult ki az ágazatban.

- közölte Rig Lajos hozzá téve, hogy az orvosok körében volt egy nagyobb béremelés, de az ágazat körülbelül 70 százalékát kitevő szakdolgozók bére ezt nem követte.

Egyébként Zala-megyében 9 orvos mondott fel, ami azt jelenti, hogy ez már nem is elsősorban a pénzről szól, hanem a körülményekről. Az egészségügybe olyan mértékben került be a politika, hogy azt onnan azt elüldözni nagyon nehéz lesz. Megfélemlítések vannak. Olyan hír is érkezett hozzám, hogy azok akik elhagyták a rendszert, de visszatérnének egy hónapig ingyen kell dolgozzanak. Ez zsarolás