Shakirának ajánlva! - Klippremier Galla Miklóstól: Song About Whatever

Az Alfahíren debütál Galla Miklós legújabb klipje! A június 7-én bemutatott Ciki dal-hoz készített videó után másodikként, az ismerős dallamokhoz új, angol nyelvű szöveget társító Song About Whatever kapott megfilmesítést a néhány hete megjelent Kincses Gallandárium dupla album tételei közül. Emberek, figyeljetek!



Május 14-én jelent meg Kincses Gallandárium (Galla Miklós veri beszt ofja!!!) címmel a színész, humorista, énekes, zeneszerző, szövegíró és geometrikus absztrakt festő negyedik önálló kiadványa, ami a GrundRecords gondozásában látott napvilágot. A „trilógia” után ezúttal egy 37 tételes (!) életmű-válogatással jelentkezett Miklós. A már eddig publikált eredeti felvételek mellett kilenc új dal, valamint feljavított (értsd: felpolírozott) éneksávos régebbi szerzemények, illetve monstre változatok is helyet kaptak a két ezüst korongon.

A most bemutatásra kerülő, frissen megfilmesített Song About Whatever a második CD-n hallható.

A szerző rendhagyó „ajánlója” az új videoklip kapcsán:

„Galla Miklós egyik legjobb dala az Emberek, figyeljetek! Ennek angol változata a Song About Whatever. Az angol dalszöveg nem a magyar fordítása, hanem teljesen más, új. Fülbemászó dallam, forró, latinos ritmus. Ezért ajánlja Miklós a dalt Shakira figyelmébe. Neki való! A videóklipben Miklós szokása szerint hosszan mutatja a hónaljszőrzetét, és ezúttal fehér alsónadrágban is láthatjuk őt. Plusz végig táncolja a dalt.”

A többi Galla-albumhoz hasonlóan a Kincses Gallandárium is elérhető fizikai valójában, és az online felületeken is.