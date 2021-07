A 35 évre szóló autópálya-koncesszió sértheti az EU-n belüli szabad versenyt

Mint arról júniusban beszámoltunk, mintegy 2000 kilométernyi gyorsforgalmi útszakaszt bocsátana koncesszióba a Nemzeti Koncessziós Iroda (NKI) az általa közzétett autópálya-koncessziós felhívás szerint. Ez azt jelenti, hogy "a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésének és felújításának, valamint üzemeltetésének és fenntartásának feladatait" 35 évre törvényes monopólium keretében adnák oda.

Most pedig a Transparency International (TI) levélben fordult az Európai Bizottság Belső Piaci Főigazgatóságához a kormány terve miatt. Szerintük ugyanis a Rogán Antal felügyelete alatt készülő terv több ponton is sértheti az uniós koncessziós irányelvet, valamint az uniós közbeszerzési irányelvet is – írja a Telex.

A TI szerint a tervezett koncesszió az uniós irányelvek alapján nem is lenne tekinthető koncessziónak, a tender leendő győztese ugyanis tulajdonképpen semmilyen működési kockázatot nem vállal. Rogán Antal csupán az árfolyamkockázatot nevezte meg a koncessziós jogosult által viselt kockázatnak, míg az útdíjak beszedése állami feladat lesz a későbbiekben is. Mint a a vizsgálatot kezdeményező TI írja:

Éppen ezért felmerül, hogy ez valójában egy leplezett közbeszerzés, amelyet úgy bonyolítanak le, hogy nem tartják be a közbeszerzési szabályokat, éppen ezért megsértik az uniós közbeszerzési irányelvet

Ezen felül a szervezet a 35 éves időtartamot is rendkívül hosszúnak tartja a koncessziót tekintve,

mivel a magyar kormány egy jelentős piacot készül 35 évre lezárni, amely sérti az Unión belüli szabad versenyt, az Unió alapszabadságait, úgy mint a szolgáltatások szabad áramlását és a letelepedés szabadságát, valamint a belső piac egységét

– szögezik le, hozzátéve, hogy álláspontjuk szerint a Bizottságnak meg kell vizsgálnia, hogy

indokolt-e a 35 évre koncesszióba adni Magyarország gyorsforgalmi úthálózatát.

Noha a TI közérdekű adatigényléssel fordult a Rogán-féle minisztérium felügyelete alatt álló NKI-hez, ám semmilyen információt nem adtak ki. Ráadásul az iroda szerint döntés-előkészítő anyagról van szó, így az iratok tíz évig nem lehetnek nyilvánosak.

