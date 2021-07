Sporttörténelmet írna az olimpián a magyar tékvandós

Már a tokiói olimpia megnyitóünnepsége utáni napon, vagyis július 24-én sporttörténelmi magyar siker születhet tékvandóban Salim Omar révén.

A 18 éves versenyző friss - címét áprilisban kiharcoló - felnőtt Európa-bajnokként lép majd tatamira az ötkarikás játékokon az 58 kilósok között, és a koreai küzdősportban járatosak szerint az MTK versenyzője messzire, akár a dobogó tetejéig eljuthat küzdelmi kategóriájában.

„Tizenhat induló van a súlycsoportomban, igyekszünk felkészülni az összes szóba jöhető ellenfélből. Nem szeretném azonban túlgörcsölni a dolgot, ugyanis megnézem, épp ki következik, aztán úszom az árral"

- fogalmazta meg harci taktikáját az MTI-nek Salim Omar.

Patakfalvy Miklós, a hazai szövetség első embere is, aki - vállvetve Omar edző-édesapjával, Salim Gergellyel - 2019-ben elérte, hogy honosítás útján már ne amerikai, hanem magyar színekben versenyezzen a korosztályát korán kinőtt tehetség, úgy látja, minden esély megvan arra, hogy megszülessen a sportág első magyar olimpiai érme.

"Nemcsak én és idehaza mások állítják, hogy Omar az első magyar évében nyert korosztályos Eb-bronz, s az idei felnőtt Európa-bajnoki elsőség után a tokiói olimpián is révbe érhet. Az európai szövetségben is lépten-nyomon azt hallottam, hogy ez a fiú a dobogón végezhet Japánban, s akár az olimpiai aranyérem is meglehet neki!"

- mondta az MTI-nek Patakfalvy Miklós. A kiváló versenyzőből lett szövetségi elnök azzal folytatta: már az is szép, hogy Omar a májusi, szófiai kvalifikációs tornán veretlenül végigmasírozva, roppant magabiztosan érdemelte ki a tokiói kvótát.

"A szófiai kontinensviadalon a mi versenyzőnk 54 kg-ban lett aranyérmes, a szintén bulgáriai kvalifikáción viszont 58 kilogrammban, vagyis az összevont olimpiai súlycsoportban bizonyult Európa-legjobbjának"

- fogalmazott az elnök.

Patakfalvy Miklós bízik benne, hogy a magyarként annak idején világbajnoki bronzérmes Salim Gergely Tokióban edzőként, fia révén gazdagítja majd újabb sikerrel a sportágat.

Ha Omar valóban dobogóra tud állni, a családi diadalok az "ötkarikás szférában" is gyarapodni fognak: nagybátyja, Salim József a magyar tékvandósok közül elsőként - és eddig utolsóként is - indult olimpián, Sydneyben, a 2000-es játékokon, ahol először volt része a hivatalos programnak a sportág, az ötödik helyen végzett. Ugyanabban az 58 kg-os kategóriában, amelyben Tokióban Omar is szerepel.

Az ifjú versenyző és édesapja ebben az évben, amennyire tudott, ingázott Magyarország és az Egyesült Államok között, hiszen a család másik fele Los Angelesben él, Salim Gergely ott vezet saját klubot, amellett Omarra tavasszal középiskolai záróvizsgák is vártak Amerikában. Viszont a nagyobb versenyek, így a kvalifikációs próba is, rendre Európába hívták vissza őket.

"Részben hazaköltöztünk Magyarországra. Minden évben eltöltünk itthon néhány hónapot, és igyekszünk erősíteni a hazai tékvandót"

- nyilatkozta a kétlakiságról Salim Gergely, aki Tanzániában született, de dán színekben lett olimpiai bajnok 1992-ben. Az elmúlt időszakban Budapesten készültek, illetve július első napjaiban Belgrádban edzőtáboroznak, és szerdán utaznak a magyar fővárosból Tokióba.

(MTI nyomán)