Potocskáné Kőrösi Anita: a Balaton magánosításával csak a kiváltságosoknak lesz lehetősége itt üdülni, pihenni

Csak az épületegyüttes mögött, eldugva található meg a 468 millió forintos uniós támogatásról árulkodó tábla a balatonfüredi Villa Vitaenél – derült ki az N1 TV helyszíni riportjából. Az internetes televízió azt is kiszúrta, a NER-közeli kúria honlapján azt a HA-FLY lajstromszámú helikoptert is mutogatják, mely Rogán Antal propagandaminisztert is reptette.

A riport portálunkra hivatkozva megjegyzi, az ingatlant csak addig üzemeltették szálláshelyként, amíg az uniós támogatáshoz kötött ötéves tartási időszak le nem járt, szállást már ők sem tudtak foglalni a Villa Vitae honlapján.

FELDERÍTŐ - A Rogán-helikopter is ott parkol a Fidesz legújabb pártüdülőjében Címlap FELDERÍTŐ - A Rogán-helikopter is ott parkol a Fidesz legújabb pártüdülőjében Újabb, uniós közpénzből felépített fideszes nyaraló került magánkézbe, ezúttal Balatonfüreden. A helyszínt magánút védi, és bár a szállásfoglaló oldalakon elérhető a hely, szobát már nem lehet foglalni. Mindeközben a villában zajlik az élet.

Potocskáné Kőrösi Anita, a Jobbik alelnöke az N1 TV-nek azt mondta, a Fidesz magánosítaná nemcsak a Balatont, hanem a környező vidéket is. Úgy véli, ez azt eredményezheti, hogy

csak a kiváltságosoknak lesz lehetősége itt üdülni, pihenni.

A politikus hozzátette, a balatoni szállodaipar „lehalászása” a cél, és a Magyar Tengernek a tájidegen építkezések sem tesznek jót. Ezért szorgalmazza a balatoni főépítész pozíciójának felállítását is, akinek feladata a balatoni miliő felügyelete lenne.