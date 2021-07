Inotay Gergely: „Egy igazságos, szolidáris társadalom kialakítása a cél, benne a modernizálandó oktatással és egészségüggyel”

„Az Orbán-kormányt csak a legszélesebb körű összefogással lehet legyőzni. Nem elég az ellenzéki pártok összefogása, többre van szükség: az emberek összefogására!” - Jakab Péter, a Jobbik miniszterelnök-jelöltje így jelentette be, hogy a Jobbik nemcsak pártpolitikusokban gondolkodik, hanem a kormányváltás érdekében civil jelölteket is támogatnak az ellenzéki előválasztáson.

Interjúsorozatunkban bemutatjuk a Jobbik által támogatott civil jelölteket, és terveiket.

Pest megye 4-es számú választókerületében a Jobbik Inotay Gergelyt, Vác alpolgármesterét támogatja az ellenzéki előválasztáson. Az ok egyszerű, a jelölt nemcsak tapasztalt politikus, aki jól ismeri a térséget, de vallásos, hiteles emberként hozzáállásával változtathatna a magyar parlamentarizmuson is. Rétvári Bence korszaka is véget érhet. Interjú.

Ez ellenzéki pártok hónapok óta hangsúlyozzák az előválasztás fontosságát, civilként miért tartja szükségesnek ezt az újítást?

Az előválasztás során mindenki megismerheti a 2022-es országgyűlési választásokra készülő ellenzéki jelölteket, gondolkodásukat és programjukat.

Fontos, hogy a szavazók az előválasztás kimenetelétől függetlenül megismerjék azokat a személyeket, akik a térség képviseletére jelentkeznek. Mivel jövőre az ellenzéki erők egy közös kihívója állhat majd szemben a kormánypárti jelölttel, ezért fontos, hogy az idei előválasztás során mindenki véleményt formálhasson és kiválaszthassa azt a jelölt jelöltet, akit a legalkalmasabbnak tart a választókerület képviseletére. Senki se érezhesse azt, hogy egyik folyamat során sem számítottak a véleménye. Az is legalább ilyen fontos, hogy a kormánypárti szimpatizánsok kit tartanak szimpatikusabbnak az ellenzéki jelöltek közül, ki az, akit egy jó programmal a későbbiekben akár még támogathatnak is.

A közelmúlt közvélemény-kutatásai alapján ugyanis most a korábbiaknál jóval nagyobb esély van arra, hogy 12 év után leválthassuk a Fidesz-KDNP kormányt, hogy rendszert válthassunk.

Hogy a kormány ne csak a saját szavazóinak politizáljon, hogy véget érjen a gyűlöletkeltés, a keresztény értékek páros lábbal tiprása és egy jól körülhatárolható kör korrupciógyanús gazdagodása.

Ha már gyűlöletkeltés, azért a magyar nagypolitikát erősen jellemzi ez. Miért vág bele?

Sokakkal és sokszor beszélgettünk a korábbiakban a legesélyesebb kihívó személyéről. Az nem volt kérdés hogy egy helyi jelöltre, nem pedig a nagypolitika küldöttjére, nem valamiféle ikonra gondoltunk. Ilyen ikonunk már volt és van is Rétvári Bence személyében, köszönjük szépen.

Szép lassan így körvonalazódott ki - sokan küldték is felém ezt az impulzust -, hogy Vác civil alpolgármestereként, egykori pedagógusként, vallásos emberként valóban minden itt élőt hitelesen tudnék képviselni.

Nem fél a kormánypropagandától?

A nemtelen támadásoktól már nem tartok, a helyi fideszes álhíroldalak megedzettek. Eleinte zavart, de aztán rájöttem hogy szinte senki sem veszi komolyan a hazugságaikat. Egyébként az életem nyitott könyv, pedagógusként mindig is az volt. Amíg csak összevágott videókkal, kiforgatott, szándékosan félreértett mondatokkal támadnak, addig nincs miért szégyenkeznem. Mindez a jelenkor magyar parlamentarizmusának kritikája is. Eldurvult közbeszéd, személyeskedés, bayerizmus, ezeken is változtatnunk kell.

Nem szabad felülni a provokációnak, mindig higgadtnak, úriembernek kell maradni, ugyanakkor meg kell tartani a közvetlen hangot a választók felé.

Ez nem könnyű feladat, ahogy az sem, hogy az ember átlássa: a kormánypártok által végletekig mélyített árkok túloldalán gyakran nagyon hasonló gondolkodású emberek állnak, akiknek ráadásul ugyanaz az érdeke: egy anyagilag és szellemileg is jobb életet élni, itthon, Magyarországon. Ez sajnos a mai napig sokaknak gondot okoz, a többség nem hatvanpusztai majorságra vagy luxusrepülőzésre kuporgat, hanem a tisztes megélhetéssel van elfoglalva.

Mit kell tudni a választókerületéről?

Pest megye 4-es számú választókerülete három nagyobb tájegységből áll: a Duna bal partja mentén Szobtól Sződligetig a Dunakanyar térsége húzódik. Szobtól északra az Ipolymente települései fekszenek, keleti irányban egészen Nógrád megyéig. A Börzsönytől délre, délkeletre pedig a Galgamente térsége található. Jó adottságú és szép falvak, turisztikailag az ország egyik legjelentősebb és legszebb térsége a miénk. Ha nem is az ígéret, de a lehetőségek földje. A falvaink viszont részben elnéptelenednek, más falvak pedig külvárosi területekké válnak a Budapestről kiköltözők által. Úthálózatunk helyenként nagyon rossz állapotban van és a tömegközlekedésen is lenne mit javítani – szóval a jövő képviselőjének lesz mit tennie a parlamentben. Terveket és ígéreteket évtizedek óta hallgatunk, tettekből viszont kevesebbet látunk.

Milyen tettekre gondol?

Mi mást mondhatnék, mint a fent vázolt választókerületi hibák, hiányosságok, lehetőségbeli korlátozottságok felszámolása, a falvak megmentése, a régi jó gyakorlatok, kulturális hidak visszaépítése, a falusi turizmus fellendítése. Országos szinten pedig vannak olyan folyamatok, amelyeket a nemzet szempontjából hosszú távon rendkívül károsnak tartok. Ilyen Magyarország eladósítása Kína és Oroszország felé, a határon túli és az anyaországi magyarok egymás ellen hergelése vagy éppen az állami vagyon magánalapítványokba mentése, de Polt Péter tevékenysége is legalább ilyen romboló. Mindent támogatok, amely ezek megfékezésére, megszüntetésére irányul. Képviselőjelöltként azonban úgy gondolom, hogy számomra a választókerületi problémák megoldása az elsődleges, hiszen a változás mindig alulról indul.

Rendkívül kontraproduktívnak tartom, ha egy egyéniben megválasztott országgyűlési képviselő mindennel foglalkozik, csak azokkal nem, akiknek a bizalmából a parlamentben ülhet. Hiszen akkor jogosan teheti majd fel a választó a kérdést: „Minek szavazzak rá még egyszer, ha nem foglalkozik velem?”.

A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos kormányzati politika nemcsak az egészségügyet és a gazdaságot, de az önkormányzatokat is megterhelte. Váci alpolgármesterként miként élte mag ez elmúlt időszakot?

Városi kórházunk jól bírta a terhelést, mint oltópont, a vírus harmadik hullámában majdnem minden beoltott meglátása szerint kiválóan működött, még a kígyózó sorok ellenére is. Agyonterhelt háziorvosaink már nem nyilatkoznak ilyen pozitívan. A védekezésben és az adminisztratív munkák segítésében csak az önkormányzat volt a segítségükre, az alapellátást a kormány magára hagyta. Örülök, hogy a mázsás terhek alatt nem roppantak össze. Örülök, és üdvözlöm a vállalkozások támogatását például a bértámogatások nyújtásával. Kár, hogy bezáratott intézményeinkben, konyháinkon, művelődési és kulturális tereinkben mindezt nem nyújtotta az állam. Lehetőségeinkhez képest mi is megpróbáltunk segíteni, például az önkormányzati bérleti díjak mérséklésével.

Ugyanakkor nagyon érzékenyen érintett minket a KKV szektor iparűzési adójának megfelezése, az ingyenes parkolás és az elvont gépjárműadó. Továbbá persze az is, hogy a kiesett bevételek pótlására, a településeket a kormány a politikai vezetés pártkötődése alapján kompenzálta.



Ez ellenzék nemcsak kormány-, hanem rendszerváltásra is készül 2022 tavaszán. Mi legyen az első lépés?

A feladat adott: 11 év elcsúfított demokráciájának visszarendezése, a demokratikus párbeszéd és kultúra újrateremtése. Ezeknek az alapvető feltétele, hogy a közmédiát el kell kezdeni közmédiaként működtetni, a propagandát pedig száműzni az évente százmilliárd forintból működtetett közintézményből. Ugyanilyen fontos az urambátyám rendszer lebontása, ez csak Vácon százmilliós megtakarítást eredményezett, de elengedhetetlen a jogbiztonság javítása és az önkormányzatiság visszaállítása. Egyszóval egy igazságos, szolidáris társadalom kialakítása a cél, benne a modernizálandó oktatással és egészségüggyel. Szerepet csak azokban a feladatokban vállalnék, amelyekhez tapasztalataim révén érdemi segítséget tudok nyújtani. Minden mást a szavazatommal támogatnék.