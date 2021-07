Covid-élmények uralják az idei magyar sajtófotó-kiállítást

Először mutatják be szabadtéren a magyar sajtófotó-pályázat díjnyertes alkotásait. A fővárosi Műcsarnok mellett, az Olaf Palme sétányon tekinthetők meg a 2020-as év, azaz a 39. Magyar Sajtófotó-pályázat kiállított művei, melyek fő témája természetesen a koronavírus-járvány és az ahhoz kapcsolódó bezártság. De előkerül az SZFE-ügy is, és természetesen megrendítő emberi sorsok is könnyet csalhatnak a szemlélő szemébe.

A csütörtök délelőtti megnyitón Szegő György, a Műcsarnok művészeti vezetője arra hívta fel a figyelmet, jelenleg Budapest a fotózás fővárosa, ugyanis az intézmény a sajtófotó-tárlat mellett több, fényképezéssel összefüggő kiállításnak is otthont ad: megtekinthető A fény képei fotószalon, a hozz kapcsolódó Kik vagyunk műtörténete, a 125 éves Műcsarnok friss dokumentumfotói, a Képekben gondolkodnak című, filmesek fotóit bemutató tárlat, valamint a Fotóikonok archívumból című kiállítás is.

Szegő György, a Műcsarnok művészeti vezetője Béli Balázs / Alfahír

A megnyitón került sor a fotóriporteri életműdíj átadására is, melyet idén Benkő Imre kapott meg a kuratórium egyhangú döntése alapján. Kőrösi Orsolya, a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ vezetője laudációjában kiemelte, a díjazottat a való világ vizuális értelmezése, az ember és környezetnek sajátos dokumentatív ábrázolása érdekli. Évtizedek óta fényképezi a budapesti utcák emberét, a változó városi életformákat. Számos kiállítás, díj, album fűződik a nevéhez, így Balás Béla-díjas, Magyarország Kiváló Művésze díjas és Prima Primissima díjas fotós.

Benkő Imre életműdíjas fotográfus Béli Balázs / Alfahír

Alkotóként fontos számomra, a folyamatosan változó látványvilágból kiszakított képkonstrukcióim filmre készüljenek, amik egyben hiteles bizonyítványai a kézműves analóg nagyításaimnak

– vallja Benkő Imre.

Bánkuti András, a MÚOSZ Fotóriporterek Szakosztálya elnöke köszönetet mondott a fotós kollégáknak, hogy a 2020-as nehéz évben, mikor nem mehettek ki az utcára, a boltba maszkban kellett menni, ilyen remek anyagot küldtek. Örömét fejezte ki, hogy néhány fotós be is jutott a kórházakba, és így legalább részben meg tudták örökíteni azt a „hihetetlen áldozatvállalást és munkát”, amit az egészségügyben dolgok végeztek. Kérte, hogy hadd menjen még több fotós az egészségügyi intézményekbe, mert „mindenki tud viselkedni, mindenki be tudja tartani a személyiségi jogokat”. Egyúttal köszönetet is mondott az egészségügyi, az oktatási, a szociális szektor munkásainak a Covid ideje alatt végzett áldozatos munkáját is.

Bánkuti András, a MÚOSZ Fotóriporterek Szakosztálya elnöke Béli Balázs / Alfahír

Megelőlegezve a jövő évi, jubileumi, 40. Magyar Sajtófotó Pályázatot Bánkuti azt ígérte, kettő kiállítás is lesz, ebből ez egyik az első 39 kiállítás általuk legjobbnak ítélt anyagából áll majd össze.

A kiállítást Erdei Anna immunológus, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárhelyettese nyitotta meg, aki beszédében arra mutatott rá, bár a kiállított fotók témái mindannyiunk által ismert, átélt eseményekről szólnak, a profik egész más nézőpontot jelenítenek meg, mint azt a többség látja. Példaként a tárlat fő témáját a koronavírus-járványt hozta fel, mint mondta,

olyan megrendítően szépen, ahogy azt nem egy képen ezt láthatjuk, csak az tudja láttatni, akinek ehhez különleges érzéke van.

Kiemelte, bár sokszor szeretnénk elhessegetni a karantén rossz emlékeit, ezt nem tehetjük, és a képek ezt nem is engedik.

Erdei Anna immunológus, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárhelyettese Béli Balázs / Alfahír

Biológusként Erdei Anna azt is megemlítette, őt magát a természetfotók különösen megérintik, mert tudja, micsoda kitartás kell például egy madarat jellegzetes röptében ábrázoló kép megszületéséhez.

A 39. Magyar Sajtófotó Pályázatra 296 fotográfus 2515 pályaművel, összesen 7237 képpel nevezett, a zsűri tagjai voltak Szlukovényi Tamás, a Toronto/London székhelyű Archive of Modern Conflict kurátora, a Reuters volt globális fotó főszerkesztője, Heidi Levine Izraelben élő amerikai szabadfoglalkozású fotóriporter, a Sipa Press francia fotóügynökség munkatársa, Stephane Arnaud, aki 2016 óta a AFP fotó főszerkesztője, Hannah Hess, az EPA korábbi fotó főszerkesztője, az EPA tartalomfejlesztésért felelős igazgatója, valamint Szigeti Tamás fotóriporter-képszerkesztő, a Magyar Sajtófotó Kiállítás kurátora. A zsűrizésre idén online formában került sor.

A díjazottak

A hagyományoknak megfelelően a két legrangosabb díj nyertesét, a MÚOSZ Nagydíj és az Emmi által támogatott André Kertész-nagydíj díjazottját a kiállítás megnyitóján hozták nyilvánosságra.

A MÚOSZ Nagydíját Kocsi Ilona, a MÚOSZ elnöke adta át Balogh Zoltánnak (MTI/MTVA) fotósának A COVID-19 éve Magyarországon című képriportjáért.

Az André Kertész-nagydíjat a legjobb emberközpontú, dokumentarista képért vagy képsorozatért pedig Kovács Bea (szabadfoglalkozású) kapta Pillangólány című sorozatáért.

Utóbbi sorozat valóban megrendítő: Mirandának, az Epideromysis Bullosa (EB) nevű ritka génbetegséggel járó lánynak az utolsó idejét mutatja be. A kór folyamatos sebképződéssel jár, Mirandát nagymamája és édesanyja ápolták, ebbe beletartozott a naponta 2-3 órát is igénybe vevő fájdalmas sebkötözés. A lány szervezete 12 év után, 2020. november 4-én adta fel a küzdelmet. Hazánkban hivatalosan kétszáz EB beteget tartanak nyilván. Gyógymód nincs…

Hír, eseményfotó:

1. díj: Hegedűs Róbert (Magyar Hírlap): Segítő kéz

Koronavírussal fertőzött beteget látnak el a Dél Pesti Centrum Kórház Szent László Kórház Infektológiai intenzív osztályán. Budapest, 2020.05.20. Hegedűs Róbert / Magyar Hírlap

2. díj: Móricz-Sabján Simon: (Világgazdaság): Uzsoki utcai kórház

3. díj: Huszár Szilamér (Háromszék Napilap külső munkatárs): COVID-19

Képriport:

1. díj: Balogh Zoltán (MTI/MTVA): A COVID-19 éve Magyarországon

Idős vásárló Budapesten a Fővám téri piacon 2020. március 28-án. Balogh Zoltán / MTI

2. díj: Erdős Dénes (Népszava): Free SZFE

3. díj: Balogh Zoltán (MTI/MTVA): COVID-19 Intenzív Osztályok Budapesten

Mindennapi élet (egyedi):

1.díj: Móricz-Sabján Simon: (Világgazdaság): Szilveszter

Online szilveszter a barátokkal Budakeszin, Magyarországon 2020 december 31-én. Móricz-Sabján Simon / Világgazdaság

2. díj: Béres Márton (Népszava): Hiányzol nekünk, nagyi!

3.díj: Mónus Márton (szabadfoglalkozású): Kertészkedés

Mindennapi élet (sorozat):

1.díj: Móricz-Sabján Simon: (Világgazdaság): Önkéntes karantén-napló

A hírek napról napra változtak, az online sajtótájékoztatók pedig új normává váltak Móricz-Sabján Simon / Világgazdaság

2. díj: Kovács Bea (szabadfoglalkozású): Pillangólány

3. díj: Török János (Délmagyarország): Amióta a fiam meghalt, újra szívom

Emberábrázolás-portré (egyedi):

1. díj: Pozsonyi Roland László (168 óra): Kiáltás

A Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) 2020. szeptember 1-jével az államtól átkerült egy alapítvány tulajdonába Pozsonyi Roland László / 168 Óra

2. díj: Knap Zoltán (Bors): A 99 éves Keleti Ágnes tornásznőt köszöntötték

3. díj: Földházi Árpád (Mandíner): A színház szabad

Emberábrázolás-portré (sorozat):

(két első díj)

1. díj: Nemes Tünde (szabadfoglalkozású): Fénykeresés

A fotós saját, agydaganatos fiának életét örökítette meg Nemes Tünde (szabadfoglalkozású)

1. díj: Neményi Márton (nlc.hu): Felkenem a vöröset, felveszem az ünnepi lépőmet és leviszem a szemetet

A kukaürítés volt az egyetlen alkalom, amikor lelkifurdalás nélkül elhagyhattuk a lakást Neményi Márton / nlc.hu

2. díj: Somorjai Balázs (szabadfoglalkozású): Panelvilág

Művészet (egyedi):

1. díj: Balogh Zoltán (MTI/MTVA): Koncert a járvány alatt

Four Bones Quartet harsonaegyüttes koncertje egy VII. kerületi társasház udvarán Budapesten 2020. május 29. Balogh Zoltán / MTI

2. díj: Török János (Délmagyarország): Évadnyitó

3. díj: Fazekas István (HVG): Vastaps

Művészet (sorozat):

1. díj: Chripkó Lili Anna (szabadfoglalkozású): Balett-növendékek távoktatásban

Akiknek szó szerint mindenbe kellett kapaszkodniuk ebben a tanévben Chripkó Lili Anna (szabadfoglalkozású)

2. díj: Béres Márton (Népszava): A zene házhoz megy!

3. díj: Ladjánszki Máté (Népszava): Hogyan válik egy hétköznapi terelőszalag egy mozgalom szimbólumává?

Sport (egyedi):

1. díj: Szabó Bernadett (Reuters): Szabadrúgás

Sigér Dávid, a Ferencváros játékosa fekszik a földön szabadrúgás alatt, a Juventus elleni Bajnokok Ligája meccsen a Puskás Arénában, 2020. november 4. Szabó Bernadett / Reuters

2. díj: Szűcs Attila Ferenc (szabadfoglalkozású): Nem szokványos gólöröm

3. díj: Rózsa Tamás (szabadfoglalkozású): Amikor kirepül

Sport (sorozat):

1. díj: Szalmás Péter (Magyar Olimpiai Bizottság): Karantén edzés

A sportolóknak óriási kihívást jelentett motiváltnak maradni a karantén idején Szalmás Péter / MOB

2. díj: Kerekes M. István (szabadfoglalkozású): A pillanat varázsa

3. díj: Vanik Zoltán (szabadfoglalkozású): Tour de Hongrie

Természet és tudomány (egyedi):

1. díj: ifj. Lőrincz Ferenc (szabadfoglalkozású): A Cet és az Emberek

Turisták figyelik a hatalmas cetcápát a Fülöp-szigeteki Cebu szigeten ifj. Lőrincz Ferenc (szabadfoglalkozású)

2. díj: Szabó Irma (szabadfoglalkozású): Szomjas vagyok

3. díj: Komka Péter (MTI/MTVA): ISS

Természet és tudomány (sorozat):

1. díj: Radisics Milán (Radex Media Group Kft.): Fáklyákkal a fagy ellen

A gazdáknak a -6 fokban a termés védelme érdekében a nagy barackos termőföldeken speciális, régi és ritkán látott fáklyázási technikát kellett alkalmazni Radisics Milán / Radex Media Group Kft.

2. díj: Mészáros Ferenc (szabadfoglalkozású): „Volt egyszer egy Erőmű”

3. díj: Radisics Milán (Radex Media Group Kft.): A fenntarthatóság tájképei

Társadalomábrázolás, dokumentarista fotográfia (egyedi):

1. díj: Stiller Ákos (szabadfoglalkozású): Tesztre várva

Tesztre várakozik egy hajléktalan ember a budapesti Fűtött utca hajléktalanszállón Stiller Ákos (szabadfoglalkozású)

2. díj: Balogh Zoltán (MTI/MTVA): Építő munkás Dubajban

3. díj: Móricz-Sabján Simon (Világgazdaság): Bence

Társadalomábrázolás, dokumentarista fotográfia (sorozat):

1. díj: Sivák Zsófi (szabadfoglalkozású): Áraink forintban értendők

A sorozatban a fotós Heves megye 3000 fő alatti településeinek még nyitva lévő kocsmáit kereste fel és fényképezte Sivák Zsófi (szabadfoglalkozású)

2. díj: Kerekes M. István (szabadfoglalkozású): A nyomor gyermekei

3. díj: Huszár Dávid (Népszava): Vegyes kilátások

Különdíjak

Munkácsi Márton-díj a legjobb kollekcióért: Balogh Zoltán (MTI/MTVA).

Szalay Zoltán-díj a legjobb teljesítményt nyújtó 30 év alatti fotóriporternek: Béres Márton (Népszava).

A megyékben dolgozó, legjobb teljesítményt nyújtó fotóriporter: Kerekes M. István (szabadfoglalkozású).

Escher Károly-díj a Magyarországon készült legjobb hírképért: Hegedűs Róbert (Magyar Hírlap) Segítő kéz című felvételéért. (A Hír kategória 1. helyezettje)

Díj a fenntarthatóság eszméjéért: Radisics Milán (Radex Media Group Kft.) A fenntarthatóság tájképei című képsorozatáért

A zsűri dicséretben részesítette: Balogh Zoltán (MTI/MTVA) Ápolónő éjszakai műszakban a COVID-19 osztályon

Molnár István-díj a legjobb képhasználatért: Kovács Judit (National Geographic) és Simsay Csongor (szabadfoglalkozású) a Magasabb szempontból című, a National Geographic magyar kiadásának 12 egymást követő számában megjelent sorozat tördeléséért.

A díjazottak és pályaművek teljes egészében a 39. Magyar Sajtófotó Pályázat honlapján tekinthetők meg, míg offline a Műcsarnok mellett, a Műjégpálya felőli oldalon.