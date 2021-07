Brenner Koloman a Die Pressében: kezdődik a végjáték?

Közelednek a választások Magyarországon, és Orbán Viktor lehallgatási botránya egy dologra mutat rá világosan: minden eszközt bevet, hogy legyőzze az ellenzéket. Ez történik azon a Magyarországon, ahol a kommunista diktatúra évtizedei alatt a polgárokat megfigyelték és lehallgatták. Sopron szülöttjeként jól emlékszem, hogy 1990-ben azt mondtuk: ez soha többet nem fordulhat elő. Azonban ez az eset és az elmúlt évek történései a kommunista egypártrendszerre emlékeztetnek. Orbán 2010 óta lépésről lépésre bontja le a polgári demokrácia eredményeit; antidemokratikus politikusként minden kulcspozíciót a neki kiszolgáltatott emberekkel tölt be. Már a legutóbbi, 2018-as parlamenti választásokon is a választási rendszernek köszönhetően a Fidesz-KDNP pártszövetsége a szavazatok mintegy 48 százalékával kétharmados többséget tudott szerezni.

Olyan körülmények között, amelyek az EBESZ választási megfigyelői szerint mindenek voltak, csak politikailag tisztességesek nem. Azóta Orbán tekintélyelvű rendszere tovább bővült, az ellenzéki erők lehetőségei egymás után szűkültek. A médiaszektor helyzete is siralmas: A közszolgálati televízióba és rádióba nem hívnak meg ellenzéki politikusokat, több mint 500 nyomtatott és online médiumot, köztük szinte az összes regionális és helyi újságot egy Fidesz-közeli alapítványhoz csatoltak és kormánypropagandát terjesztenek. Az Állami Számvevőszék (élén egy Orbán-hű emberrel) mindig talál módot arra, hogy az ellenzéki pártokat súlyos pénzbüntetésre ítélje. Most pedig már bizonyíték is van arra, hogy kormánykritikus újságírókat és ellenzéki politikusokat is lehallgattak az NSO cég kémprogramjaival. Ezt a kémprogramot egyetlen más EU-tagállamban sem alkalmazták, de olyan tekintélyelvű államokban igen, amelyekkel Orbán és társai szoros kapcsolatot ápolnak.

A Fidesz politikusainak reakciói is sokatmondóak. Sem a hivatalos magyar sajtóorgánum, az MTI hírei között, sem a már említett Orbán-féle koncentrált médiatérben nem jelent meg beszámoló erről a kérdésről. A nemzetbiztonsági bizottság elnöke, Stummer János (Jobbik) és ugyanezen bizottság valamennyi ellenzéki tagja szeretné elérni, hogy a felelősöket meghallgathassák. Az első értesülések szerint a Fidesz ellehetetleníti a bizottsági ülést, mert politikusai nem akarnak megjelenni. Ha már itt tartunk, Orbán Viktor már évekkel ezelőtt megszüntette a vizsgálóbizottságok megalakításának lehetőségét a Magyar Parlamentben. A Parlament elnöke világos indoklás nélkül súlyos bírságokat szab ki ellenzéki politikusokra, és egy nemrégiben adott interjúban azt mondta, hogy az Európai Parlament felesleges. Minden a kommunisták egypártrendszerére emlékeztet.

Mit lehet erről külföldön mondani? Mind az Európai Néppárt, mind az EU túl sokáig nézte és bőkezűen finanszírozta ezt az egyre inkább tekintélyelvű rendszert. És ne feledjük: A Magyarországon hivatalosan létező, mérhető társadalmi támogatottság nélküli (a felmérések szerint 0 százalékos) Fidesz szatellitpártjának, a KDNP-nek (Kereszténydemokrata Néppárt) a képviselője továbbra is az EPP soraiban ül. Egyébként az ő képviselőik általában az Orbán-kurzus igazi agitátorai a Magyar Parlamentben.... Következésképpen az EPP-nek is meg kellene szabadulnia ettől a maradványtól, ha egy kis hitelességet akar szerezni magának.

De vannak jó hírek is. 2022 áprilisában az ellenzéki pártok széleskörű összefogása (a Jobbiktól, a keresztényszociális néppártunktól kezdve a baloldali, liberális és zöld pártokig) remélhetőleg véget vet ennek a rémálomnak, a Fidesz és az egész engedelmes magyar államapparátus koncentrált hatalmának. Mindazonáltal bízunk abban, hogy hazánkat a helyes útra tudjuk terelni, az európai értékek, például a jogállamiság és a nyugati keresztény kultúra egyesítésének útjára.

Brenner Koloman, a Magyar Országgyűlés jobbikos alelnökének eredeti, német nyelvű írását az osztrák Die Presse oldalán itt olvashatják el.