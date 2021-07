A németek hatalmas járványhullámot várnak az oltatlanok miatt

Németországban két hónapon belül százezerre is emelkedhet a koronavírussal fertőzöttek napi száma, hacsak nem oltatják be magukat többen, a védőoltást megtagadók pedig korlátozásokra számíthatnak - jelentette ki Helge Braun német kancelláriaminiszter a Bild am Sonntag című lapnak nyilatkozva.

Több mint két hónap fokozatos hanyatlást követően a járványgörbe július elejétől ismét felfelé ível Németországban jórészt a koronavírus korábbinál fertőzőbb delta variánsának terjedése miatt.

Helge Braun szerint az esetszám jelenleg hetente 60 százalékos növekedést mutat annak ellenére, hogy a lakosság csaknem felét teljesen beoltották.

"Amennyiben a delta variáns ilyen ütemben terjed tovább és nem ellensúlyozzuk ezt egy nagyon magas átoltottsággal vagy a viselkedési szokások megváltoztatásával, úgy alig kilenc hét múlva százezer lakosra jutó 850 esettel kell számolnunk"

- mondta a kancelláriaminiszter, hozzátéve, hogy ez nagyjából százezer új fertőzöttnek felel meg naponta, ami miatt sokakat karanténba kellene küldeni, felfordulást okozva a gazdaságban.

Helge Braun sürgette a német lakosságot, hogy minél többen oltassák be magukat. Felvetette, hogy a még nem immunizált, de negatív vírusteszttel rendelkezők is bizonyos korlátozásokra számíthatnak.

"Az új fertőzöttek száma gyorsabban növekszik a korábbi hullámokhoz képest" - figyelmeztetett. Mint mondta, az oltás mellett érv, hogy 90 százalékban véd a súlyos lefolyású betegség kialakulásától és "a beoltottak minden bizonnyal nagyobb szabadságot élveznek majd, mint azok, akik nem kaptak oltást".

Kifejtette, hogy ez akár azt is jelentheti, hogy az utóbbiak számára nem lesz lehetséges étterembe, moziba vagy esetleg stadionba menni tekintettel a nagyon magas kockázatra.

A 83 milliós Németország lakosságának nagyjából 60 százaléka kapta meg valamelyik koronavírus elleni vakcina első adagját, 48 százalékuk már a másodikat is.

Angela Merkel német kancellár már régen bejelentette, hogy az oltást nem fogják kötelezővé tenni. Helge Braun felvetése heves vitákat váltott ki. Több vezető politikus, köztük Armin Laschet, a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnöke elutasította a kancelláriaminiszter elgondolásait.

"Nem tartom sokra a kötelező oltásokat vagy azt, hogy közvetetten nyomást gyakoroljunk emberekre" - hangsúlyozta Laschet, aki a CDU és bajor testvérpártja, a Keresztényszociális Unió (CSU) közös kancellárjelöltjeként indul a szeptemberi németországi parlamenti választáson. A ZDF közszolgálati televíziónak nyilatkozva elmondta, hogy jónak tartja a beoltottakra, a negatív vírusteszttel rendelkezőkre és a gyógyultakra vonatkozó jelenlegi szabályozást, ami lehetővé teszi számukra, hogy szélesebb körben vegyenek részt bizonyos társadalmi tevékenységekben.

"Egy liberális államban nemcsak egyes embercsoportoknak vannak szabadságjogaik" - tette hozzá.

Németországban a járvány kitörése óta 3,7 millió fertőzöttet azonosítottak, akik közül 91 524-en haltak meg a kórban és szövődményeiben.