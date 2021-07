Saját céget alapított Orbán Ráhel

Odu Store néven hozott létre céget, amelyben Orbán Viktor lánya egyben az ügyvezető is. Közben a férje, Tiborcz István sem tétlenkedett, újabb vállalkozással bővítette céghálóját - írja az Mfor.

A portál szerint Orbán Viktor miniszterelnök lányáról, Orbán Ráhelről régóta tudni lehet, hogy érdeklődik a divat- és szállodaipar iránt, és az évek során fontos háttérpozíciókat szerzett meg ezekben az iparágakban. Eddig névvel nem vállalta fel tevékenységét, azonban az elmúlt hetekben nyíltan kezdte felvállalni munkásságát, előbb cégvezetőként, aztán tulajdonosként is beazonosítható szereplő lett.

Az Mfor cikke szerint valószínűleg a ruha- illetve textilipari tevékenység lehet majd meghatározó 3 millió forintos jegyzett tőkével alapított cég számára. Az Odu Store-t a XII. kerületi Apor Vilmos téren jegyezték be, ahol a Hegyvidék Bevásárlóközpont is működik. Egyedüli tulajdonosa a miniszterelnök lánya, és ő látja el az ügyvezetői feladatokat is.

Ezt a címet egyébként más vállalkozások is székhelyként használják, illetve használták, közülük több is ismert a tőkebefektetési piacon, vagy kapcsolódással bír oda. Ilyen a bő egy éve alapított Z61 Vagyonkezelő Kft., amely mögött pedig a Közép-Európai V. Magántőkealap áll, de szintén itteni címet használt a Morando Kockázati Tőkealap.