A NER már 30 millió eurós, 50 méter hosszú jachttal szeli az Adriát

Újabb máltai bejegyzésű jachttal gazdagodott a kormányközeli elit Magyarországon. Az 50 méter hosszú Seagull MRD tavaly készült Livornóban, ráadásul ugyan az a cég birtokolja, aminek végső tulajdonosa a kormányközeli Szíjj László - tudta meg az Átlátszó.

A Benetti olaszországi gyárában készült 50 méter hosszú luxusjachtról, a Seagull MRD-ről kevés információt lehet megtudni az internetet böngészve, csupán annyi biztos, hogy 499 tonna, a hajótest acélból és alumíniumból készült, és 3 szintje van. A 2018-ban gyártott, hasonló kaliberű AJ jachttal összehasonlítva azonban arra lehet következtetni, hogy az ára a 30,3 millió eurót (10,5 milliárd forintot) is meghaladhatja.

Itt a nyár, valaki most is luxusrepülővel mehetett luxusjachtozni a NER-ből A 24.hu észrevette, hogy ismét találkozott az OE-LEM lajstromjelű Bombardier Global 6000-es magánrepülőgép a Földközi-tengeren hajózó, 42 méter hosszú tengeri jachttal, a Lady Mrd-vel. A luxusrepülőt és a luxusjachtot előszeretettel használják magyarországi kormánytagok, valamint Fidesz-közeli gazdasági és politikai vezetők: a teljesség igénye nélkül a gépen utazott már Orbán Viktor is, míg a hajón lefotózták Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert.

A lap arra is emlékeztet, hogy tavaly egy horvátországi hajókereskedés, a Navis Marine fényképeken mutatta be, ahogy egy Pirelli-motorcsónakot szállítanak a Seagull MRD-hez. A 11 méteres, 14 férőhelyes csónakot vécével és zuhanyzóval is felszerelték, ami cirka 247.820 euróba (kb 86,7 millió forintba) kerül.

A máltai hajózási nyilvántartás szerint a Seagull MRD szuperjachtot ugyanaz a cég, az L&L Charter tulajdonolja, mint elhíresült elődjét, a csupán 42 méter hosszú Lady MRD szuperjachtot. Erről az offshore cégről tavaly derült ki, hogy végső tulajdonosa Szíjj László üzletember.

Az alábbi reklámvideóból azt is megtudhatjuk, hogy a Custom típusba sorolt megajachtokat a leendő tulajjal közösen tervezik meg: