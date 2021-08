A pedofilellenes törvény akár nemzetbiztonsági kockázatnak is minősítheti a homoszexuális tanárokat

Augusztus 6-án jelent meg a Magyar Közlönyben a pedofilellenes törvény első végrehajtási rendelete, amely a kormány szerint arra hivatott, hogy világosabbá tegye a benne szereplő melegellenes passzusok gyakorlati követelményeit az érintettek számára. Csakhogy a szeptembertől életbe lépő módosításhoz kiadott „útmutató” után sem lettünk okosabbak, az eddig is homályosan tálalt törvény körül csak még több lett az ellentmondás.

Emellett arra is kitérnek benne, hogy „a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, a szexualitást öncélúan ábrázoló, valamint a homoszexualitást megjelenítő, illetve népszerűsítő termékeket nem lehet forgalmazni nevelési-oktatási, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmény, valamint templom és vallásgyakorlásra rendelt hely bejáratától számított 200 méteres távolságon belül”.

Az iskolai felvilágosításról továbbra sem ejtenek szót a rendeletben, aminek betartásáról a fogyasztóvédelmi hatóság fog gondoskodni. Habár hatályos előírás, hogy “tanórai vagy egyéb foglalkozás keretében szexuális kultúrával, nemi élettel, nemi irányultsággal, szexuális fejlődéssel, a kábítószer fogyasztás káros hatásaival, az internet veszélyeivel és egyéb testi és szellemi egészségfejlesztéssel kapcsolatos foglalkozást” csak jogszabályban kijelölt szerv által nyilvántartásba vett személy vagy szervezet tarthat, aminek megsértése szabálysértésnek minősül, a részletek hiánya miatt a fentieknek képtelenség megfelelni.

Az elsődleges problémánk a rendelettel, hogy olyan elkülönítésre ítélt könyvek is szerepelnek benne, melyek az irodalmi szöveggyűjtemény részét képezik

- fejtette ki aggályát lapunknak a részletszabályokkal kapcsolatban Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének alelnöke, aki szerint a kormány a rendeletet úgy hozta létre, hogy a saját jogalkotási szabályát is felrúgta. Mint ismerteti, van egy jogalkotási törvény, ezen kívül egy stratégiai megállapodás is a PSZ-szel, amelyek szerint a szakszervezetek részére meg kell küldeni véleményezésre a törvénytervezeteket. Ebben az esetben ez nem történt meg.

Normális körülmények között minden jogszabályi változást hatástanulmány előz meg, ami az utóbbi időben rendre elmarad. A törvény tekintetében az oktatási intézmények falain belül meg kellett volna vizsgálni, pontosan hány alkalommal jelentek meg LMBTQ-közösségeket képviselő személyek előadást tartani, majd erre hivatkozva indokolni, miért befolyásolják rossz irányba a gyermekeket a hasonló felvilágosító órák. Hogy mindez a folyamat miért maradhatott ki a törvény megalkotása során, egészen egyszerű válasszal szolgál Totyik:

A Pedagógusok Szakszervezete szerint a kormány tehát azzal sem indokolhatja a homoszexualitást a pedofíliával tudatosan összemosó törvény létjogosultságát, hogy az iskolákban tájékoztató jelleggel „népszerűsítik”, mondjuk „a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést”. Az alelnök szerint ugyanis az intézményvezetőket ellenőrzése alatt tartja a hivatal, és a félelemnek köszönhetően, „a túlcentralizált és velejéig kontroll alatt tartott rendszerben, mint amilyen a magyar oktatás, egy igazgató - sarkítva a példát - még az utcára sem mer kimenni a fenntartó engedélye nélkül, nemhogy tájékoztatásra beengedni az LMBTQ-közösségek tagjait”. Így hiába keressük az intézmények könyvtáraiban az érzékenyítő könyveket, azok korábban sem jutottak be az iskolák kapuján.

De nagy kérdőjel tátong a diákok képzése körül is, ugyanis amíg nem ismertek a pontos részletszabályok, azt sem tudni, hogy a kötelező olvasmányokból mi lesz oktatható, és mi kerülhet tiltólistára.

Akkor a Himnuszt nem fogjuk tanítani? Mostantól ne ismertessük meg a diákokkal Faludy Györgyöt, Szapphót és Shakespearet? Esetleg a tanárképzésből is kikerülnek ezeknek az alkotóknak a művei?

- veti fel az aggasztó kérdéseket Totyik, aki hozzáteszi, erre minden esély megvan, hiszen a jövőben a nemzeti alaptantervet ehhez a törvényhez is hozzá fogják igazítani. A legaggályosabbnak mégis azt tartja a szakszervezet, hogy a rendőrségi törvényben van egy olyan passzus, amely szerint az állami alkalmazottakat nemzetbiztonsági kockázat miatt át kell világítani, amit eddig nem alkalmaztak.

A törvény szerint, most nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek az LMBTQ-közösségek tagjai is. Ezek után várhatjuk, hogy az átvilágításuk után a meleg pedagógusokat eltanácsolják, még akkor is, ha kiválóan végzik a munkájukat?