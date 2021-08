Bencsik András szabadságharcosnak tartja a tálibokat és a pesti srácokhoz hasonlította őket

A Hír TV Sajtóklub című műsorában a Demokrata főszerkesztője az afgán helyzettel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy

a tálibok nem elfoglalták, hanem visszafoglalták Afganisztánt és ezt szerinte szabadságharcnak kell nevezni.

Véleménye szerint az afganisztáni események arra mutattak rá, hogy nem csak a liberális demokrácia létezik, így egy nagyhatalomnak sincs joga rákényszeríteni azt egy olyan társadalomra, amely láthatóan örül annak, hogy a Talibán vette át az uralmat az országban húsz év amerikai jelenlét után.

A kormánypárti újságíró ezután

párhuzamot vont az 56-os pesti srácok és a tálibok között, mivel szerinte egyiküket sem lehet lázadónak nevezni, ahogyan most a magyar médiában nevezik az Afganisztánban hatalomra került radikális iszlamistákat.

Az esetet szintén közlő hang.hu emlékeztetett arra is, hogy Bencsik volt az, aki ugyenebben a műsorban korábban Ferenc pápáról is becsmérlő kijelentéseket tett, keresztényellenesnek nevezve a Szentatyát, de arról is beszélt, hogy a Sátán átvette az irányítást Nyugat-Európában.