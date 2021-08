A Jobbik debreceni jelöltje megoldhatónak tartja a hajléktalan problémát

Én mentem utána megint egy olyan témának, amivel sem Kósa Lajos, sem Pósán László nem tud, és nem is akar mit kezdeni

- közölte a Facebook-oldalán közzétett videójában Herpergel Róbert, a Jobbik debreceni szervezetének alelnöke.

Miközben a budapesti hajléktalan problémát a Fidesz teljes egészében Karácsony Gergelyre hárítja - annak ellenére, hogy ígéretével ellentétben Tarlós István nem tett semmi értékelhetőt a kritikus helyzet megoldására - az elmúlt évek alatt a Fidesz által irányított Debrecenben is egyre többen háborodnak fel az utcákon, tereken, parkokban, az ott élőket megbotránkoztató hajléktalanok miatt.

Az agresszív hajléktalanok csak 10 százalékát teszik ki az otthontalanoknak, de velük találkozunk a közterületeken, a parkokban ahogyan többnyire bódultan kéregetnek. Debrecen szerte mindenhol felbukkannak. A videón bemutat egy kopasz férfit, amint a fő téren mezítláb mászkál. Herpergel Róbert szerint még a teraszon kávézókat is zaklatja és elutasítás után sok esetben fenyegetően lép fel a járókelőkkel szemben

- idézte fel a videóban Herpergel Róbert, aki további problémának nevezete, hogy a hajléktalanok szemetet hagynak maguk után, a közterületeken, a buszmegállókban, miközben állandóan maguk alá piszkítanak.

Azt is le kell szögezni, ha valahol a hajléktalanok megtelepednek, abban a lakosságnak is felelőssége van. Ugyanis, ha ellátják őket étellel, és még pénzt is adnak a kéregetőknek, akkor semmiféle motivációjuk nem lesz arra, hogy oda menjenek az ellátásukra szakosodott intézményekbe