Az angol szövetség a FIFA-hoz fordult a magyar drukkerek állítólagos rasszista megnyilvánulásai miatt

Az Angol Labdarúgó Szövetség követeli, hogy a FIFA azonnal vizsgálja ki a tegnapi magyar-angol meccsen történt rasszista megnyilvánulásokat. A nemzetközi testülettől amúgy is egyre többen kérdezik, miként engedhettek be 60 ezer embert a Puskás Arénába, még akkor is, ha az UEFA által három mérkőzésre elrendelt tilalom nem vonatkozik a világbajnoki selejtezőkre - írja a Népszava.

Az angol játékosok megtették a magukét, ennél többre már nem képesek, hogy példát mutassanak, akár külföldön is

- nyilatkozta az angol szövetségi kapitány, aki szerint a magyar szurkolók közül többen is őskövületként viselkedtek, megrekedt a gondolkodásuk, leragadtak az előítéleteknél, miközben a világ megy előre.

A leghangosabb kórust a Carpathian Brigade ultrái vezették. Kifütyülték az angol gárdát, amikor annak tagjai letérdeltek a találkozó előtt. Majd állítólag majomhuhogással hergelték a szigetország színes bőrű játékosait - sorolja a lap a meccsen történt megnyilvánulásokat. Emellett arról is beszámoltak, hogy egyesek teli papírpoharakkal vették célba a válogatott színes bőrű játékosait.