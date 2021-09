Jakab Péter: „Nem elég a kormányváltás. Rendszerváltásra van szükség!”

Tisztességes kormányra van szükség, hogy végre ne az jusson előre, aki hajlandó a miniszterelnökkel lopni, hanem az, aki tehetséges, aki szorgalmas, aki jól dolgozik

- írta Facebook oldalán Jakab Péter.

A Jobbik miniszterelnök-jelöltje arra kérte a választókat, hogy ha egyetértenek törekvéseivel, akkor támogassák szavazataikkal az előválasztáson szeptember 18 és 26 között.

Jakab Péter posztjában egy olyan ország megteremtését tűzte ki célul,

- ahol a törvényeket nemcsak az állampolgároknak, de az államnak és annak vezetőinek is be kell tartaniuk

- ahol a magyarok tisztességes, európai béreket kapnak, mert a magyar munka is ér annyit, mint az európai

- ahol az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés nem kiváltság, hanem jog

- ahol a minőségi oktatás, a legmagasabb szintű képzettség megszerzése mindenki számára elérhető lehetőség

- ahol az élet nem csak munkából áll, de jut idő a családra, pihenésre, szórakozásra is

- ahol a lakhatás alapvető jog, a keresetek nagy részét pedig nem viheti el a lakás- és rezsiköltség

- ahol a politikai véleménynyilvánítás mindenki számára szabad, mint ahogy a sajtó is

- ahol a magyar vidék újra visszanyeri vonzerejét, népességmegtartó képességét

- ahol a természeti értékek, a termőföld, a víz, a levegő a jövő záloga, óvni, védeni kell, a szennyezőket pedig büntetni

- ahol az állam garantálja polgárai biztonságát, legyen szó bevándorlásról, járványokról, vagy épp az állam túlkapásairól

- ahol egy felkészült, erős középosztállyal nézhetünk szembe sikeresen a hazánkra váró kihívásokkal.

Nem elég a kormányváltás. Rendszerváltásra van szükség

- hívta fel a figyelmet Jakab Péter, a Jobbik miniszterelnök-jelöltje.